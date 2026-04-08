박은영, ♥의사와 웨딩화보 추가공개…주방 떠나니 완전 딴사람

박은영 셰프의 웨딩 화보가 추가로 공개됐다.
최근 한 유명 헤어스타일리스트는 박은영 셰프의 웨딩 화보 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 박은영은 다양한 웨딩드레스와 스타일 등을 하고 우아한 예비신부 자태를 뽐냈다. 지난 5일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부')에서는 박은영 셰프가 의사와 결혼 소식을 전하는 모습이 전파를 탔다.
이날 방송에서 박은영 셰프는 "품절녀가 되는 걸 발표하고 싶다"며 "어디서 말씀드리면 좋을까 생각하다가 친정 같이 생각하는 '냉부'에서 발표하게 됐다, 5월 결혼한다"고 말했다.
이어 "소개팅으로 만났다"며 "소개팅을 오래전에 했다가 그때는 잘 안되고 시간이 지나서 잘 됐다"고 털어놨다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
최근 한 유명 헤어스타일리스트는 박은영 셰프의 웨딩 화보 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 박은영은 다양한 웨딩드레스와 스타일 등을 하고 우아한 예비신부 자태를 뽐냈다. 지난 5일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부')에서는 박은영 셰프가 의사와 결혼 소식을 전하는 모습이 전파를 탔다.
이날 방송에서 박은영 셰프는 "품절녀가 되는 걸 발표하고 싶다"며 "어디서 말씀드리면 좋을까 생각하다가 친정 같이 생각하는 '냉부'에서 발표하게 됐다, 5월 결혼한다"고 말했다.
이어 "소개팅으로 만났다"며 "소개팅을 오래전에 했다가 그때는 잘 안되고 시간이 지나서 잘 됐다"고 털어놨다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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