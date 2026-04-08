박은영, ♥의사와 웨딩화보 추가공개…주방 떠나니 완전 딴사람

박은영 셰프의 웨딩 화보가 추가로 공개됐다.최근 한 유명 헤어스타일리스트는 박은영 셰프의 웨딩 화보 사진을 게재했다.공개된 사진 속 박은영은 다양한 웨딩드레스와 스타일 등을 하고 우아한 예비신부 자태를 뽐냈다.지난 5일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부')에서는 박은영 셰프가 의사와 결혼 소식을 전하는 모습이 전파를 탔다.이날 방송에서 박은영 셰프는 "품절녀가 되는 걸 발표하고 싶다"며 "어디서 말씀드리면 좋을까 생각하다가 친정 같이 생각하는 '냉부'에서 발표하게 됐다, 5월 결혼한다"고 말했다.이어 "소개팅으로 만났다"며 "소개팅을 오래전에 했다가 그때는 잘 안되고 시간이 지나서 잘 됐다"고 털어놨다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr