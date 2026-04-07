사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 아이유와 변우석이 '담벼락 키스신' 비하인드를 직접 전했다.7일 유튜브 예능 '살롱드립' 예고편에는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 주연 배우 아이유, 변우석, 노상현, 공승연이 등장했다.이날 장도연이 "어떠세요? 드라마가 공개됐을 때 반응을 예상해 본다면"이라고 묻자, 변우석은 "아무래도 그, 국민들이라고 해야 하나요"라면서 "캐릭터니까, 세계관이니까"라고 답해 웃음을 안겼다.화제가 된 '담벼락 키스신'에 대해 변우석은 "코가 닿잖아요. 볼에 닿는데 더우니까 촉촉해서"라며 웃음을 지었다. 아이유는 "볼에 코 자국이 남았다"고 덧붙였다.이에 노상현이 "키스를 몇 번 하신 거예요?"라고 묻자 장도연은 "나이스 질문"이라고 반응했다. 아이유는 "(키스를) 셀 수 없이 많이 했다. 그 장면은 진짜 많이 했다"고 답해 기대감을 높였다.아이유는 "드라마 후반으로 갈수록 노상현 씨가 정말 섹시하게 나온다"고 말했고, 변우석 역시 "가만히 있어도 너무 섹시해서 대사를 까먹었다"고 털어놔 폭소를 유발했다.노상현은 "왜 이래"라며 당황한 기색을 내비쳤고, 장도연은 "화살표가 아이유한테도 갈 수 있고, 변우석한테도 갈 수 있는 거냐"며 너스레를 떨었다.현장 분위기에 대한 이야기도 이어졌다. 장도연은 "다들 90년대생이잖냐. 그런데 승연 씨가 93년생이 아닌 92년생이라고 하더라"고 폭로해, 93년생 친구로 지내던 아이유를 놀라게 했다.공승연은 "빠른 93"이라고 밝히며 "사회에서 만나는 친구는 92년생이다. 그런데 나이가 뭐가 중요하겠냐"며 털털한 모습을 보였다. 아이유는 "동생이 '야' '자' 하는 건 상관없다. 친동생만 아니면 괜찮다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.한편, 아이유, 변우석 주연의 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 입헌군주제 대한민국을 배경으로 신분을 뛰어넘는 로맨스를 그린 작품으로, 오는 10일 첫 방송된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr