워너원 하성운이 따뜻한 봄날, 대학로에서 함께 공연 즐기고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다./사진=텐아시아DB

워너원 하성운이 따뜻한 봄날, 대학로에서 함께 공연 즐기고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다. 3위에는 같은 그룹 멤버인 박지훈도 이름을 올려 눈길을 끈다.텐아시아는 지난달 30일부터 4월 5일까지 '따뜻한 봄날, 대학로에서 함께 공연 즐기고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 워너원과 워너블(워너원 팬덤명)이 7년 만에 재회했다. 지난 9일 오전 서울 마포구 상암동 DMC문화공원에서는 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스') 방송을 앞두고 미니 팬미팅이 진행됐다. 하성운은 워너원 활동 당시와 다름없는 비주얼을 자랑하며 팬들과 적극적으로 소통할 것을 약속했다.2위에 더보이즈 주연이다. 더보이즈는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 서울 KSPO돔에서 콘서트를 개최한다. 주연은 그룹 내 메인 댄서이자 서브 보컬로 활약하며 팬덤 확장에 기여해왔다. 가요계 활동뿐 아니라 수려한 외모와 탄탄한 피지컬로 주목받으며 다양한 브랜드의 광고 모델로도 발탁됐다. 또한 지난해 영화 '영영'을 통해 연기에 도전하며 활동 영역을 넓혔다.3위는 박지훈이 차지했다. 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 '천만 배우' 타이틀을 얻은 그는 오는 29일 싱글 앨범 발매를 앞두고 솔로 가수로서 홍보에 박차를 가하고 있다. 콘셉트 포토에서는 붉은 헤어 스타일로 강렬한 비주얼을 자랑하며 이목을 끌었고, 오는 25일과 26일 팬미팅을 열고 팬들과 만날 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '봄옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 여자 가수는?', '봄옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 가수는?', '봄옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '봄옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr