정성호 법무부 장관이 김창민 감독 상해치사 사건을 철저히 규명하라고 지시했다. / 사진=정성호 장관 SNS

고(故) 김창민 감독 사망 사건을 둘러싼 논란이 확산되는 가운데, 정성호 법무부 장관이 "사건을 철저히 규명하라"고 지시했다.정성호 법무부 장관은 7일 자신의 SNS에 글을 올리고 김창민 감독 상해치사 사건과 관련해 입장을 밝혔다. 정 장관은 "기 수사의 미흡으로 유가족과 국민께 큰 아픔을 드리는 일이 발생했다"며 "사건의 전모를 명확히 밝혀야 한다"고 강조했다.이어 "젊고 꿈 많던 영화감독이었던 피해자는 발달장애 자녀와 식당을 찾았다가 집단폭행을 당하고 뇌사 상태에 빠져 사망했다"며 사건의 경위를 언급했다. 특히 "유족들은 폭행 당시 CCTV에는 가해자 일행이 최소 6명이 등장하는데도, 단 1명만 피의자로 송치됐다가 유가족의 항의와 검찰의 보완수사 요구가 있은 후에야 비로소 1명이 더 특정되는 등 초동수사의 미진을 지적하고 있다"고 전했다.또한 "잇따른 구속영장 기각으로 가해자들이 거리를 활보하고 다니는 참담한 현실에 유가족들의 정신적 고통과 불안도 큰 상태"라고 짚었다. 특히 "중증 발달장애 자녀를 남겨둔 채 눈을 감아야 했던 고인의 마음과, 가족의 상실에 더해 기대에 미치지 못한 수사로 상처를 입으셨을 유가족의 비통한 심정은 차마 헤아리기조차 어렵다"며 안타까움을 표했다.이에 검찰(의정부지검 남양주지청)이 구리경찰서로부터 사건을 송치받은 뒤 전담 수사팀을 구성해 사건을 보완 수사 중이다. 정 장관은 "법무부는 고인이 된 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다"며 "1차 수사에 대한 빈틈없는 보완으로 진상을 철저히 규명하고 실체적 진실을 밝혀 가해자들에게 엄정한 처벌이 뒤따르도록 하겠다"고 강조했다.그러면서 "마지막까지 장기기증으로 생명의 온기를 나누고 떠나신 故 김창민 감독님의 명복을 빈다"며 애도의 뜻을 전했다.故 김창민 감독은 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 발달장애가 있는 아들과 식사를 하던 중 일행과 시비가 붙었고, 이후 집단 폭행을 당한 뒤 의식을 잃었다. 병원으로 옮겨진 그는 뇌출혈로 뇌사 상태에 빠졌으며, 끝내 회복하지 못하고 숨졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr