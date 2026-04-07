고(故) 김창민 감독 사망 사건을 둘러싼 논란이 확산되는 가운데, 정성호 법무부 장관이 "사건을 철저히 규명하라"고 지시했다.
정성호 법무부 장관은 7일 자신의 SNS에 글을 올리고 김창민 감독 상해치사 사건과 관련해 입장을 밝혔다. 정 장관은 "기 수사의 미흡으로 유가족과 국민께 큰 아픔을 드리는 일이 발생했다"며 "사건의 전모를 명확히 밝혀야 한다"고 강조했다.
이어 "젊고 꿈 많던 영화감독이었던 피해자는 발달장애 자녀와 식당을 찾았다가 집단폭행을 당하고 뇌사 상태에 빠져 사망했다"며 사건의 경위를 언급했다. 특히 "유족들은 폭행 당시 CCTV에는 가해자 일행이 최소 6명이 등장하는데도, 단 1명만 피의자로 송치됐다가 유가족의 항의와 검찰의 보완수사 요구가 있은 후에야 비로소 1명이 더 특정되는 등 초동수사의 미진을 지적하고 있다"고 전했다.
또한 "잇따른 구속영장 기각으로 가해자들이 거리를 활보하고 다니는 참담한 현실에 유가족들의 정신적 고통과 불안도 큰 상태"라고 짚었다. 특히 "중증 발달장애 자녀를 남겨둔 채 눈을 감아야 했던 고인의 마음과, 가족의 상실에 더해 기대에 미치지 못한 수사로 상처를 입으셨을 유가족의 비통한 심정은 차마 헤아리기조차 어렵다"며 안타까움을 표했다.
이에 검찰(의정부지검 남양주지청)이 구리경찰서로부터 사건을 송치받은 뒤 전담 수사팀을 구성해 사건을 보완 수사 중이다. 정 장관은 "법무부는 고인이 된 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다"며 "1차 수사에 대한 빈틈없는 보완으로 진상을 철저히 규명하고 실체적 진실을 밝혀 가해자들에게 엄정한 처벌이 뒤따르도록 하겠다"고 강조했다.
그러면서 "마지막까지 장기기증으로 생명의 온기를 나누고 떠나신 故 김창민 감독님의 명복을 빈다"며 애도의 뜻을 전했다.
故 김창민 감독은 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 발달장애가 있는 아들과 식사를 하던 중 일행과 시비가 붙었고, 이후 집단 폭행을 당한 뒤 의식을 잃었다. 병원으로 옮겨진 그는 뇌출혈로 뇌사 상태에 빠졌으며, 끝내 회복하지 못하고 숨졌다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
정성호 법무부 장관은 7일 자신의 SNS에 글을 올리고 김창민 감독 상해치사 사건과 관련해 입장을 밝혔다. 정 장관은 "기 수사의 미흡으로 유가족과 국민께 큰 아픔을 드리는 일이 발생했다"며 "사건의 전모를 명확히 밝혀야 한다"고 강조했다.
이어 "젊고 꿈 많던 영화감독이었던 피해자는 발달장애 자녀와 식당을 찾았다가 집단폭행을 당하고 뇌사 상태에 빠져 사망했다"며 사건의 경위를 언급했다. 특히 "유족들은 폭행 당시 CCTV에는 가해자 일행이 최소 6명이 등장하는데도, 단 1명만 피의자로 송치됐다가 유가족의 항의와 검찰의 보완수사 요구가 있은 후에야 비로소 1명이 더 특정되는 등 초동수사의 미진을 지적하고 있다"고 전했다.
또한 "잇따른 구속영장 기각으로 가해자들이 거리를 활보하고 다니는 참담한 현실에 유가족들의 정신적 고통과 불안도 큰 상태"라고 짚었다. 특히 "중증 발달장애 자녀를 남겨둔 채 눈을 감아야 했던 고인의 마음과, 가족의 상실에 더해 기대에 미치지 못한 수사로 상처를 입으셨을 유가족의 비통한 심정은 차마 헤아리기조차 어렵다"며 안타까움을 표했다.
이에 검찰(의정부지검 남양주지청)이 구리경찰서로부터 사건을 송치받은 뒤 전담 수사팀을 구성해 사건을 보완 수사 중이다. 정 장관은 "법무부는 고인이 된 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다"며 "1차 수사에 대한 빈틈없는 보완으로 진상을 철저히 규명하고 실체적 진실을 밝혀 가해자들에게 엄정한 처벌이 뒤따르도록 하겠다"고 강조했다.
그러면서 "마지막까지 장기기증으로 생명의 온기를 나누고 떠나신 故 김창민 감독님의 명복을 빈다"며 애도의 뜻을 전했다.
故 김창민 감독은 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 발달장애가 있는 아들과 식사를 하던 중 일행과 시비가 붙었고, 이후 집단 폭행을 당한 뒤 의식을 잃었다. 병원으로 옮겨진 그는 뇌출혈로 뇌사 상태에 빠졌으며, 끝내 회복하지 못하고 숨졌다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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