유미 역을 맡은 김고은이 헤어 스타일링에 관한 비하인드를 밝혔다./사진제공=티빙

유미 역을 맡은 김고은이 헤어 스타일링에 관한 비하인드를 밝혔다./사진제공=티빙

유미 역을 맡은 김고은이 헤어 스타일링에 관한 비하인드를 밝혔다./사진제공=티빙

극 중 쇼트커트로 출연하는 김고은이 헤어 스타일링에 관한 비하인드를 밝혔다. 앞서 김고은의 짧은 머리가 티저 영상을 통해 공개되자 일각에서는 원작과의 싱크로율이 떨어진다는 다소 부정적인 반응이 나오기도 했다.7일 오후 서울 구로구 경인로에 위치한 더링크서울 트리뷰트 포트폴리오 호텔 웨딩에서는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(극본 송재정, 김경란/연출 이상엽, 이하 '윰세') 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 김고은, 김재원과 이상엽 감독이 참석했다.'유미의 세포들3'는 스타 작가가 된 유미(김고은 분)가 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 그린 작품이다.김고은은 극 중 로맨스 소설 작가로 성공했지만, 여전히 사랑이 어려운 유미 역을 맡았다. 그는 헤어 스타일링에 관해 "일단 머리가 많이 없었다. 많이 자라지 못했다"고 말하며 웃어 보였따. 이어 "실제로 작가님들을 보면 짧은 머리를 하고 계신 분이 많다. 유미 역시 실내 공간에서 고군분투하며 글을 쓰는 직업이기 때문에 간편해야 한다고 생각했다"고 설명했다.이 작품의 관전 포인트에 대해서는 "많이 웃게 되는 작품이다. 보고만 있어도 기분이 좋아진다. OST가 흘러나오면 심장이 두근두근 뛴다. 그런 드라마는 흔치 않다"고 자신감을 보여줬다. 이어 "사람 사는 건 다 비슷하다. 나이가 들어도 크게 다르지 않다. 유미를 연기하면서 그런 점을 더 느꼈다. 시청자분들도 공감해주셨으면 좋겠다"고 말했다.'윰세' 이전 시즌은 14부작이었지만, 시즌 3는 8부작으로 비교적 짧아졌다. 이상엽 감독은 "특별한 이유가 있는 건 아니다. 이야기를 구성하다 보니 시청 환경이 많이 바뀌었다. 4~5년 사이에 변화가 커서, 더 콤팩트하게 재미있는 부분만 담고 싶어 분량을 줄이게 됐다"고 설명했다.웹툰 원작과의 싱크로율에 대해서는 "원작과 완전히 같다고 말씀드리긴 어렵다. 일부 달라지는 부분이 있다. 엔딩에 대해서도 미리 말씀드릴 수 없지만, 보시면 좋겠다"고 전했다. 이어 관전 포인트에 대해 "유미의 성장은 끝나지 않았다. 그의 사랑도 계속된다. 우리의 삶이 이어지는 것과 같다. 함께해주셨으면 좋겠다"며 "유미를 보고 곁에 있는 소중한 사람에게 연락하고 싶어지는 작품이 되길 바란다"고 덧붙였다.'윰세'는 13일 오후 6시 티빙에서 공개되며, 이후 오후 8시 50분 tvN을 통해 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr