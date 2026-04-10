안보현, 김재원, 박진영이 공식석상에 각자 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

김재원이 안보현, 박진영에 이어 김고은과 로맨스 호흡을 맞추는 소감을 밝혔다./사진제공=티빙

김재원이 안보현, 박진영에 이어 김고은과 로맨스 호흡을 맞추는 소감을 밝혔다./사진제공=티빙

김재원이 안보현, 박진영에 이어 김고은과 로맨스 호흡을 맞추는 소감을 밝혔다.7일 오후 서울 구로구 경인로에 위치한 더링크서울 트리뷰트 포트폴리오 호텔 웨딩에서는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(극본 송재정, 김경란/연출 이상엽, 이하 '윰세') 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 김고은, 김재원과 이상엽 감독이 참석했다.'유미의 세포들3'는 스타 작가가 된 유미(김고은 분)가 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 그린 작품이다.김재원은 무미건조한 유미의 일상에 설렘을 선물할 유미의 담당 PD 순록 역을 맡았다. 앞선 '윰세' 시즌에서는 안보현과 박진영이 김고은의 로맨틱 상대로 활약했다. 이어 핑크빛 계보를 잇게 된 김재원은 "정말 너무 큰 영광이다. 많은 사랑과 관심을 받은 작품에 합류하게 돼 영광이다. 순록 캐릭터가 원작 팬들 사이에서 큰 사랑과 지지를 받고 있어 부담감도 있었다. 그래도 최대한 순록으로서 잘 해내려고 노력했다"고 얘기했다.이어 "내가 신인 배우라 이렇게 큰 역할을 맡은 건 처음이다. 나보다 경험이 많은 고은 누나의 리드를 받으며, 연하남으로서 자연스럽게 따라가면서 촬영했다. 많이 배우면서 작업했다"고 덧붙였다. 이어 안보현과 박진영에게 한마디를 전해달라는 재치 있는 요청에는 "결국 유미 작가님은 내가 잘 데려가겠다. 잘 살피겠다"고 말해 현장 분위기를 유쾌하게 만들었다.캐스팅 소식을 들었을 당시를 떠올리며 그는 "됐다 싶었다. 너무 감사했다. 나에게도 이런 행운이 오는구나 싶었다. 연하남 캐릭터 중에서도 원작 팬들이 좋아하는 순록이라는 인물을 내가 표현할 수 있다는 점이 큰 기회라고 생각했다. 함께하는 배우와 감독님, 훌륭한 스태프들과 작업할 생각에 현장이 더욱 기대됐다"고 미소 지었다.순록 캐릭터 스타일링에 관해 김재원은 "원작과 대본을 보면 순록의 가장 큰 포인트는 헤어스타일과 안경이다. 단순한 패션 요소가 아니라, 일할 때 안경을 쓰면 더 냉철해 보이고 싶어 하는 마음이 담겨 있는 것 같다. 반대로 집에서는 그런 긴장이 풀리면서 자연스러운 곱슬머리 느낌의 강아지 같은 모습이 나타난다. 이런 대비를 살리기 위해 헤어 스타일에 신경을 많이 썼고, 헤어 팀과도 많은 이야기를 나눴다"고 설명했다.'윰세'는 13일 오후 6시 티빙에서 공개되며, 이후 오후 8시 50분 tvN을 통해 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr