문상민, 김재원, 이채민이 대세 배우로 떠올랐다./사진=텐아시아DB

김재원이 김고은과 극 중 핑크빛 호흡을 맞춘다./사진제공=티빙

김재원이 김고은과 극 중 핑크빛 호흡을 맞춘다./사진제공=티빙

대세 배우로 떠오른 김재원이 자신만의 감정을 밝혔다.7일 오후 서울 구로구 경인로에 위치한 더링크서울 트리뷰트 포트폴리오 호텔 웨딩에서는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(극본 송재정, 김경란/연출 이상엽, 이하 '윰세') 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 김고은, 김재원과 이상엽 감독이 참석했다.'윰세'는 스타 작가가 된 유미(김고은 분)가 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 그린 작품이다.김재원은 문상민, 이채민과 함께 2000년대생 대세 배우로 떠오르며 세대교체의 주역으로 주목받고 있다. 이에 대해 그는 "그렇게 불러주시는 것만으로도 너무 감사하다. 나는 감사한 마음뿐이다. 그냥 맡은 일을 열심히 하고 있을 뿐인데 좋게 봐주시는 것 같다"고 말했다.이어 자신의 장점을 질문에는 "내 장점이라기보다는 나의 가장 큰 무기는 내게는 너무나 사랑스러운 고은 누나가 있다는 점이다. 그게 가장 큰 무기다. 이번 작품을 촬영하면서 후회 없이 재밌게 찍었다. 누나만 믿고 현장에서 열심히 촬영했다. 나만의 순록이를 통해 매력이 잘 보이면 좋겠다. 김고은 누나와 함께한다는 건 게임 끝이다"라며 너스레를 떨었다.김재원은 무미건조한 유미의 일상에 설렘을 선물할 유미의 담당 PD 순록 역을 맡았다. 그는 실제 성격과 캐릭터 순록의 싱크로율에 대해서도 언급했다. 그는 "내 실제 성격은 밝고 장난기가 많은 편이다. 순록이와 공통점을 찾자면, 일할 때는 조금 더 이성적이고 계획적으로 하려는 점이다. 순록이 역시 일할 때는 냉철하고 이성적인 인물이다. 하지만 집에 돌아오면 그런 모습이 풀리면서 댕댕미가 나타난다. 집에 있을 때 모습은 내 원래 성격과 비슷하고, 일할 때의 모습도 닮았다고 느꼈다. 나는 J 성향이라 일할 때는 98% 정도 그런 모습이 나온다. 그래서 비슷하다고 생각하며 촬영했다"고 설명했다.이상엽 감독은 김재원을 캐스팅한 이유에 대해 "캐스팅을 준비하면서 재원 씨를 여러 작품에서 봤다. 경력이 길지 않은데도 다양한 캐릭터를 소화하고 있더라. 실제로 만났을 때는 훤칠하다는 인상이 강했고, 원작 속 순록이의 각진 안경과 슈트를 입은 모습과도 잘 어울렸다. 이야기를 나눠보니 긴장한 기색이 있었지만, 티를 내지 않으려고 능숙하게 행동하는 모습이 인상적이었다. 내가 생각한 순록과 굉장히 닮아 있었다"고 밝혔다.'윰세'는 13일 오후 6시 티빙에서 베일을 벗는다. 이후 8시 50분 tvN에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr