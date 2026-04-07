가수 겸 배우 손담비가 널찍한 개인 옷방 내부를 자랑했다. / 사진=손담비 SNS

사진=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 집안 내부를 일부 공유했다.손담비는 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "나의 옷방을 완성해 준 소파"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 손담비의 옷방에 간이 소파가 비치된 모습. 특히 옷방이 넓은지 소파가 들어갔음에도 공간이 남아 눈길을 끌었다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 2024년 TV조선 '아빠하고 나하고'에는 한 역술인이 손담비에게 "올해는 아기가 착상이 될 것 같다"며 "내년 5, 6월에는 아기를 낳을 수 있다는 말이다"라고 짚어냈다. 실제로 손담비는 지난해 4월, 건강한 딸 출산에 성공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr