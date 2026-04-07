김창민 감독의 입원 당시 사진이 공개됐다. / 사진=JTBC '뉴스룸' 영상 캡처

김창민 감독의 입원 당시 사진이 공개됐다. / 사진=JTBC '뉴스룸' 영상 캡처

영화감독 고(故) 김창민가 폭행을 당해 사망했다는 사실이 알려진 가운데, 김 감독의 입원 당시 모습이 공개되면서 가해자를 향한 사회적 공분이 일어나고 있다.6일 JTBC '뉴스룸'은 사건 당일 응급실에서 중환자실로 이송된 김 감독의 사진을 유족으로부터 입수해 공개했다.중환자실에 누운 김 감독은 눈두덩이와 콧등, 관자놀이에 검붉은 멍자국이 선명했다. 왼쪽 귀 안쪽에는 출혈도 있는 상태였다. 의식이 없는 상태지만 눈가에는 눈물이 맺혀 있었다.김 감독 아버지 김상철 씨는 "억울함이지 않겠나. 의식이 없는데 고통을 알겠나. 자식 걱정도 되겠고"라며 참담한 심경을 털어놓았다.고 김창민 감독은 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 발달장애가 있는 아들과 식사를 하던 중 일행과 시비가 붙었고, 이후 집단 폭행을 당한 뒤 의식을 잃었다. 병원으로 옮겨진 그는 뇌출혈로 뇌사 상태에 빠졌다. 결국 지난해 11월 장기기증을 통해 4명에서 새 새명을 나누고 세상을 떠났다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr