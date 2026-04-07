송종국과 배우 박연수의 딸 송지아가 스폰서를 찾은 후 미소를 짓고 있다. / 사진=박연수 SNS

전(前) 축구 국가대표 선수 송종국의 딸 송지아가 솔직한 발언으로 눈길을 끌었다.송지아는 지난 5일 경기도 여주시 더시에나 벨루토 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 '더시에나 오픈'에 출전했다. 이날 송지아는 최종 합계 1오버파 289타를 기록, 공동 46위로 대회를 마무리했다.경기 후 진행된 인터뷰에서 과거 '아빠! 어디가?'로 인연을 맺었던 친구들과의 연락 여부 질문이 나왔다. 이에 송지아는 "없다"고 짧게 답했다. 그러면서 "다들 각자 살 길이 바쁘다"고 덧붙였다.송지아는 자신의 길에 집중하고 있다는 점을 강조하기도 했다. 그는 "골프 선수 송지아로서 더 진중한 모습을 보여드리고 싶다"며 "좋아하는 일에 몰입하면서 계속 성장해 나가겠다"고 전했다.한편 송지아는 동생 송지욱 군과 함께 2013년 MBC '아빠! 어디가?'에 출연하면서 큰 인지도를 얻었다. 지욱 군은 축구선수로 활약하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr