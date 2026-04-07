'나는 K입니다' 인터뷰어로 나선 변우석, 이준호, 임시완./사진제공=tvN

'나는 K입니다' 인터뷰어로 나선 변우석, 이준호, 임시완./사진제공=tvN

K-콘텐츠를 사랑하는 전 세계인의 목소리를 담은 보이스 다큐멘터리 tvN ‘나는 K입니다’가 베일을 벗는다.‘나는 K입니다’는 국내외 K-콘텐츠 관련자들의 다양한 시선과 깊이 있는 통찰을 통해 K-콘텐츠 신드롬의 이유와 본질을 탐구하는 다큐멘터리다. 국내 대중문화계 인사 43인, 유수의 글로벌 석학, K-콘텐츠 팬들이 스토리텔러가 되어 K-콘텐츠에 관한 질문과 대답으로 서사를 이끌어갈 계획. 어디서도 본 적 없는 ‘인터뷰 중심의 보이스 다큐멘터리’다.7일 방송되는 1부는 ‘Why do you love K?’를 주제로 K-콘텐츠 신드롬을 다각도로 조명해본다.무엇보다 이날은 영화 감독 박찬욱, 이정재, 이준호, 임시완, 변우석 등 K-아티스트들이 직접 ‘인터뷰어’로 나선다고 해 호기심을 자아낸다. 전 세계 30개국 2만 7400명의 팬들에게 K-콘텐츠를 둘러싼 다양한 궁금증을 쏟아낸다. “2025년 가장 사랑한 K-드라마는?”, “K-무비에 폭발적으로 반응하는 이유는?”, “K-POP의 강점은?” 등 K-콘텐츠 전반에 걸친 근본적인 질문은 물론, 본인들이 출연한 작품과 작업한 음악에 관한 개인적인 물음도 던진다.이에 대해 한국 영화와 드라마가 지니는 특유의 현실주의적 서사, K-POP 아티스트들이 음악을 통해 전달하는 메시지의 영향력 등 글로벌 팬들이 밝힌 K-콘텐츠만의 매력 요소들이 하나 둘 공개돼 시청자들의 호기심을 자극할 전망이다.글로벌 석학들의 날카로운 분석 역시 관전 포인트로 꼽힌다. “K-콘텐츠 신드롬은 단순한 유행이 아니다”라는 작가 베르나르 베르베르, 한국 영화의 흥행 이유를 경제적 관점으로 풀어낸 2024년 노벨 경제학상 수상자 제임스 A. 로빈슨, K-POP의 천재적인 측면을 분석한 버클리 음악대학 전 총장 로저 브라운 등의 깊이 있는 통찰은 유익함을 더한다.아티스트들은 직접 체감하는 K-콘텐츠의 인기에 대해서도 소개한다. 변우석은 “이게 진짜 나에게 일어난 일이 맞는지, 이 정도의 인기는 상상하지 못했다. K-콘텐츠의 힘이 정말 많이 세졌구나 생각했다”고 전한다. 임시완은 전 세계인들이 K-콘텐츠를 좋아하는 이유가 궁금하다며 “그 이유를 제 SNS에 개인적으로 보내주시길 바란다”는 유쾌한 부탁을 건넨다고.이준호는 K-콘텐츠가 한국을 넘어 세계인의 공감을 얻게 된 비결도 귀띔한다. 이준호는 K-콘텐츠 속 인물들의 특징에 대해 “모든 이들이 보면서 공감할 수 있는, 많은 사람들이 좋아할 수 있는 걸 만들어 내는 게 우리 나라(콘텐츠)의 장점이 아닐까”라는 생각을 드러낸다. 이에 K-콘텐츠가 지닌 진정성과 그 이면의 숨은 동력은 무엇일지 기대감이 더해진다.‘나는 K입니다’ 1부는 7일 오후 10시 10분, 2부는 8일 오후 10시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr