[사진 = 사람엔터테인먼트 출처]

‘세이렌’ 김금순의 존재감은 역시나 대단했다.케이블 및 종편 채널에서 꾸준히 동시간대 1위를 차지해온 tvN 월화드라마 ‘세이렌’이 종영까지 단 1회를 앞두고 막판 스퍼트를 낸 가운데, 극 중 로얄옥션 회장 ‘김선애’ 역을 맡은 김금순이 마지막까지 압도적인 존재감을 발휘했다.특히 지난 6일 방송된 11회에서는 김회장의 최후가 그려지며 충격을 안겼다. 한설아(박민영 분)는 김회장의 지시로 내부 검증 없이 출품된 그림이 가품임을 밝혀내며 그를 압박했고, 화재로 소실된 태명문화재단 작품들 역시 위작이었다는 사실과 함께 진품이 비밀 수장고에 보관돼 있다는 증거를 공개했다. 또한 한설아의 아버지가 과거 김회장으로 인해 위작 작가로 내몰렸다는 사실까지 더해지며 파장은 더욱 커졌다.악행이 드러난 이후에도 그는 취조실은 물론 한설아 앞에서도 끝까지 흔들림 없는 태도로 맞섰지만, 돌연 비밀 수장고에서 목을 맨 채 발견되는 최후를 맞이했다. 자살 여부조차 불분명한 상황에서, 김회장의 비밀 장부가 도은혁(한준우 분)의 책상에서 발견되며 추가적인 의문을 남겼다.김금순은 극한 상황에서도 동요하지 않는 태도와 상대를 압도하는 기세로 극을 이끌었고, 진실이 드러나는 순간에도 무너지지 않는 표정과 당당함으로 강렬한 인상을 남겼다. 등장할 때마다 화면을 장악한 그의 열연 덕분에 로맨스릴러의 매력은 극대화됐고, 최종회를 앞두고 긴장감은 정점을 찍었다.한편, 종영을 맞아 김금순은 “작품 내내 회장 역을 하면서 행복하기도 슬프기도 했습니다. 그녀의 외면과 내면 사이가요. 감독님 외 모든 제작진 스태프, 배우분들 그리고 회사, 매니저분들 덕분으로 김회장이 자리할 수 있었습니다. 행복했습니다. 감사합니다.”라며 작품에 대한 깊은 애정과 시청자들을 향한 감사의 마음을 전했다. 독보적인 캐릭터 장악력을 보여주며 ‘세이렌’의 완성도를 끌어올린 김금순은 이번에도 시청자들의 기대를 충족시켰다.김금순이 강렬한 여운을 남기고 퇴장한 ‘세이렌’의 마지막 회는 오늘 밤 8시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr