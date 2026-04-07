배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 운동에 한창인 모습. / 사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 운동에 한창인 모습. / 사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 깡마른 몸매에도 관리에 소홀히 하지 않는 면모를 보였다.윤혜진은 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘은 프로코피에프로 정했다. 해야지 뭐"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤혜진이 발레 준비에 한창인 모습. 브라운 계열의 나시 상의를 착용한 그는 노브라에 갈비뼈가 훤히 보여 눈길을 끌었다. 왼쪽 엄지 발가락은 가뿐하게 접는 유연함도 보였다.윤혜진은 이후 업로드한 영상에 "샤갈이 절로 나오지만 해야지 뭐"라는 댓글을 직접 남기며 자기 관리에 혹독한 면모를 보이기도 했다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 딸은 이달 선화예술중학교에 입학했다. 윤혜진은 국립발레단 수석무용수와 모나코 몬테카를로 발레단에 몸담았던 경력이 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr