배우 김남길이 훤칠한 키를 보여주고 있다. / 사진=김남길 SNS

배우 김남길이 훤칠한 비율을 자랑했다.김남길은 지난 6일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김남길이 올블랙의 슈트를 착용한 채 휴대전화를 들여다보고 있는 모습. 특히 김남길은 카메라에 다 담기지 않을 정도로 큰 키를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.앞서 김남길은 지난달 28일 서울 KBS아레나에서 2026 팬미팅 'G.I.L'을 개최했다. 지난해 11월 열린 '2025 SMG SHOW 우주최강쇼'에서 무려 5시간 42분 동안 팬미팅을 진행한 데에 이어 이번에도 5시간이 넘는 러닝타임을 기록하면서 이른바 '팬 납치'라는 말이 나오기도 했다.한편 김남길은 지난달 26일 '쿨톤(K.N.G)'이라는 이름으로 첫 싱글 '너에게 가고 있어'를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr