SNS에 퍼진 영화 '현상수배' 파파라치 컷의 일부 / 사진제공=쇼타임웍스, 동심 엔터테인먼트

SNS에 퍼진 영화 '현상수배' 파파라치 컷의 일부 / 사진제공=쇼타임웍스, 동심 엔터테인먼트

신현준 주연의 영화 '현상수배' 촬영 현장의 파파라치 컷이 인터넷에 공개됐다.주연배우 신현준의 촬영 현장 ‘파파라치 사진’이 온라인을 뜨겁게 달구며 영화 '현상수배'가 다시 한번 화제를 모았다. 지난 주말 SNS와 커뮤니티를 중심으로 배우 신현준과 한 여성의 다정한 모습이 담긴 사진이 확산되며 눈길을 끌었다.공개된 사진 속 신현준은 편안한 차림으로 골목길에서 의문의 여성과 가깝게 웃으며 대화를 나누고 있다. 특히 카메라를 의식하지 못한 두 사람의 서로를 향한 눈빛과 가벼운 스킨십은 마치 실제 연인 같아 보여 의문을 자아냈다. 일부에서는 스캔들로 의심하는 반응까지 등장하며 온라인상에서 빠르게 확산되었다.그러나 해당 사진은 영화 '현상수배'의 촬영 현장이었던 것으로 알려져 반전을 안겼다. 두 배우의 자연스러운 연기가 마치 실제 상황처럼 순간 포착돼 벌어진 해프닝이었던 것. 이와 함께 사진 속 신현준과 함께 한 의문의 여인, 대만 배우 레지나 레이에 대한 관심도 커졌다. 레지나 레이는 대만에서 영화와 TV를 넘나들며 빠르게 두각을 나타내고 있는 신예 배우다. 2024년 제11회 서울국제영화제 아시아 신인 배우상을 수상하며 한국에 얼굴을 알렸고, 이후 디즈니플러스 시리즈 [트웰브]에서 ‘방울’ 역을 맡으며 주목받은 바 있다. 이번 '현상수배'에서는 사건의 키를 쥔 의문의 여인 ‘얀페이’ 역으로 분해 신현준과 함께 밀도 높은 호흡으로 극에 긴장감을 더할 예정이다.한편, 영화 '현상수배'는 자신과 똑같이 생긴 범죄자 ‘철구’ 때문에 뜻밖의 소동에 휘말린 소시민 ‘현준’이 경찰과 공조해 쫓고 쫓기는 추격전에 뛰어들게 되는 도플갱어 공조 코미디다. '내 사랑 싸가지', '치외법권'으로 많은 사랑을 받은 신재호 감독이 메가폰을 잡은 영화 '현상수배' 는 코미디 장르를 대표하는 배우 신현준이 평범한 집배원 ‘현준’과 현상수배범 ‘철구’ 1인 2역을 맡아 극을 이끈다. 여기에 김병만, 배우희와 레지나 레이까지 합류해 다채로운 시너지를 완성한다.영화 '현상수배'는 오는 6월 전국 극장에서 관객과 만날 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr