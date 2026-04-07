이상화·강남 부부가 도쿄 아파트를 공개했다. / 사진='인생84' 영상 캡처

이상화·강남 부부의 도쿄 아파트가 파노라마뷰로 화제가 되고 있다. / 사진='인생84' 영상 캡처

이상화·강남 부부가 도쿄 아파트를 공개해 화제를 모으고 있다.최근 웹툰작가 겸 방송인 기안84의 유튜브 채널 '인생84'에는 '강남 이상화 부부의 일본 생활'이라는 영상이 게재됐다. 영상에는 두 사람이 머무는 일본 도쿄 자택의 모습이 담겼다.공개된 집은 도쿄 하네다 공항 인근에 위치해 있는 아파트로, 이곳은 강남이 초등학교 시절부터 거주하며 유년기의 추억을 쌓아온 동네다. 한국과 일본을 오가며 생활 중인 부부는 한 달 중 약 일주일 정도를 이곳에서 머물고 있는 것으로 알려졌다.눈길을 끈 것은 탁 트인 전망이다. 집 안에서 도쿄 도심은 물론, 멀리 디즈니랜드와 스카이트리까지 한눈에 들어오는 파노라마뷰가 감탄을 자아냈다. 날씨가 좋은 날에는 눈으로 후지산까지 조망할 수 있다고 한다.아파트 자체는 40년가량 된 구축이지만, 전반적으로 깔끔하게 관리된 모습이 인상적이었다. 이 영상에서는 일본 특유의 수선비 시스템을 통해 노후 주택을 지속적으로 보수하는 문화도 함께 소개됐다.강남의 가족과 관련된 공간도 일부 공개됐다. 오래된 인테리어와 생활 흔적이 고스란히 남아 있어 생활감도 느껴졌다.이상화, 강남은 2019년 결혼했다. 강남은 2022년 귀화 시험에 합격해 한국 국적을 취득했다. 강남과 이상화는 서울의 집도 방송을 통해 공개한 바 있다. 강남은 "여기가 '나 혼자 산다' 할 때 (월세로) 살았던 집이다"라면서 현재는 해당 건물을 매입해 세대주로 거주하고 있음을 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr