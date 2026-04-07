가수 변진섭과 작곡가 하광훈이 22년 만에 협업한 신곡을 선보인다. 가수 변진섭, 작곡가 하광훈/사진제공=어트랙트

가수 변진섭과 작곡가 하광훈이 22년 만에 협업한 신곡을 선보인다.변진섭과 하광훈이 함께 작업한 신곡 '미스김 라일락'이 7일 공개된다.두 사람은 1988년 변진섭의 히트곡 '홀로 된다는 것'으로 인연을 맺은 뒤 38년 동안 관계를 이어왔다. 이번 신곡은 2004년 리메이크 앨범 '약속' 이후 22년 만에 공동 작업으로 탄생한 곡이다.'미스김 라일락'은 실제 존재하는 라일락 품종의 이름에서 따온 제목이다. 첫사랑과 젊은 날의 추억이라는 꽃말에 어울리는 감성을 곡에 녹여냈다.봄에 만개하는 라일락을 소재로 한 이번 곡은 아련하면서도 포근한 분위기가 특징이다. 가사에는 "미스김 라일락 꽃이 피면 난 다시 또 뒤돌아봐요"라는 내용을 담아 봄의 정취를 전달한다.한편, 변진섭과 하광훈의 신곡 '미스김 라일락'은 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr