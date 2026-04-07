방송인 정형돈 아내 한유라가 하와이에서의 근황을 전했다. / 사진=한유라 유튜브 채널 캡처

사진=한유라 유튜브 채널 캡처

개그맨 정형돈의 아내 한유라가 폭우 피해로 근황을 전했다.지난 6일 한유라의 유튜브 채널에는 '하와이 역대급 폭우에 집에 갇혀버린 섬사람, 라스베이거스로 떠나는 봄방학 여행'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 한유라는 쌍둥이 딸의 도시락을 싸는 등 엄마로서 바쁜 삶을 보여줬다. 그는 한동안 유튜브 업로드가 뜸했던 이유에 대해 "별거 아니지만 작년 말부터 저 자신에게 좀 더 집중하는 시간을 갖고 싶었다"고 밝혔다.한유라는 3월 한 달 동안 20회 운동 챌린지를 하는 등 자신을 돌봤다. 그 과정에서 15년 만의 하와이 폭우를 맞았다. 한유라의 집에는 비상 알람이 울렸고, 테라스까지 비가 들이닥쳤다.한유라는 "학교도 긴급 휴교, 그야말로 집에 갇힌 며칠이었다"며 잔치국수, 카레, 만둣국 등 집에 있는 재료들로 다양한 요리를 하며 폭우 기간을 버티는 모습을 전했다.한편 방송 작가 출신인 한유라는 2009년 정형돈과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 두 딸은 현재 미국 하와이에 거주 중이며, 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 생활하고 있는 것으로 알려졌다.한유라는 최근 서울 복귀 계획을 알린 바 있다. 그는 시어머니 기일을 챙기며 "내년부턴 서울로 모실게요"라며 4년의 하와이 생활 마무리를 암시했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr