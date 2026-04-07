김지영, 샤워 같이하는 ♥남편과 태교여행…아내가 완전 리드

‘하트시그널’ 혼전임신을 한 김지영이 남편과 태교여행을 떠났다.7일 김지영은 남편 윤수영 트레바리 대표와 함께 일본 교토로 여행을 떠나는 모습을 게재했다. 두 사람은 이동하면서 간단한 음식을 섭취하고 있다.7일 오후 방송되는 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김지영 윤수영 부부의 신혼 일상이 공개된다.앞서 김지영은 “남편과 샤워를 같이 한다. 매번 같이 한다”고 밝혔다.이에 이상민은 “같이 샤워하는 걸 의아해하는 분들이 많던데, 나는 아내와 반신욕도 같이 한다”고 말해 눈길을 끌었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr