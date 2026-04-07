영화 '트루먼 쇼'가 롯데시네마에서 4월 15일 단독 재개봉한다. / 사진제공=롯데컬처웍스(주)롯데시네마

영화 '트루먼 쇼'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=롯데컬처웍스(주)롯데시네마

영화 '트루먼 쇼'가 4K 리마스터링 재개봉을 앞두고 티저 포스터와 메인 예고편을 공개했다. 롯데시네마 '클래식 레미니선스'를 통해 오는 4월 15일 단독 개봉을 확정한 가운데, 이번 예고편은 작품이 지닌 철학적 메시지와 감동을 더욱 선명하게 전달한다.이번에 공개된 티저 포스터는 푸른 하늘과 구름으로 둘러싸인 계단 위, 문 앞에 선 채 두 팔을 벌리고 있는 '트루먼'의 상징적인 모습을 담아 시선을 사로잡는다. 끝없이 이어지는 듯한 계단과 그 끝에 놓인 문은 그가 살아온 세계의 경계를 암시하며, 문 너머로 나아가려는 순간을 포착해 깊은 여운을 남긴다. 특히 현실과 세트의 경계에 놓인 듯한 연출은 영화가 던지는 질문 '진짜 삶이란 무엇인가'를 직관적으로 드러내며 작품의 메시지를 함축적으로 나타내고 있다.메인 예고편은 환한 미소로 하루를 시작하는 트루먼(짐 캐리)의 모습과 함께, 완벽해 보이는 일상 뒤에 숨겨진 거대한 진실을 점차 드러내며 몰입감을 높인다. 반복되는 일상 속 어딘가 어긋난 세계의 균열과 이를 의심하기 시작하는 트루먼의 변화는 긴장감을 자아내며, 그가 마침내 진실을 마주하는 순간까지 드라마틱하게 담아냈다. 특히 "못 볼지도 모르니 미리 인사하죠, 굿 애프터눈, 굿 이브닝, 굿 나잇!"이라는 상징적인 대사가 흐르며 깊은 여운을 남긴다.1998년 개봉 당시, 트루먼 쇼는 미디어의 통제와 인간의 자유 의지를 날카롭게 통찰하며 전 세계적인 찬사를 받았다. 코미디 배우 이미지가 강했던 짐 캐리는 이 작품을 통해 인생 연기를 펼치며 제56회 골든 글로브 남우주연상을 수상했고, 영화는 아카데미 시상식 주요 부문 후보에 오르며 작품성을 인정받았다.이번 4K 리마스터링 버전은 더욱 선명해진 화질과 색감으로 트루먼이 살아가는 인위적 세계의 아름다움과 그 이면의 진실을 극적으로 대비시키며, 관객들에게 새로운 영화적 경험을 선사할 예정이다.오랜 시간이 흘렀음에도 여전히 유효한 질문을 던지는 트루먼 쇼는 '이거 혹시 트루먼 쇼?'라는 표현으로 일상 속에서도 회자될 만큼 하나의 문화적 아이콘으로 자리 잡았다.진짜 자신의 삶을 선택하기 위한 한 인간의 용기 있는 발걸음을 그린 '트루먼 쇼'는 오는 4월 15일, 롯데시네마에서 단독 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr