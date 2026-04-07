박은영 셰프가 오는 5월 결혼식을 올린다. / 사진=JTBC '냉장고를 부탁해' 영상 캡처

개그우먼 이수지가 화제성 1위를 차지하며 인기를 입증했다. 박은영 셰프는 결혼 발표를 통해 화제성 6위를 기록했다. 결혼식은 오는 5월이며, 소개팅으로 만난 예비 신랑은 의사라고 알려졌다.굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 4월 1주차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 'SNL 코리아 시즌8'의 이수지가 1위에 올랐다. 25년 11월 4주차에 '자매다방'으로 1위를 한 후 두 번째로 1위에 오른 것이다. 해당 프로그램에 함께 출연한 지예은도 8위에 이름을 올렸는데, 출연자의 활약으로 해당 프로그램은 전주 대비 화제성이 16.1% 상승했다. 특히, 'SNL 코리아 시즌8'은 동영상 숏츠에서 강세를 띄고 있는 것으로 나타났다.비드라마 출연자 화제성 2위는 '쇼미더머니12'의 우승자 김하온(HAON)이 차지했다. 김하온(HAON) 외에 밀리(MILLI) 역시 7위에 이름을 올렸다. 한편, '쇼미더머니12' 4주 연속 화제성이 상승하며 4월 1주차에 종영했다. 해당 프로그램은 12주 연속 TV 비드라마 부문에서 1위 자리를 지키며 유종의 미를 거뒀다.비드라마 출연자 화제성 3위에는 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'의 이재훈이 이름을 올렸다. 해당 프로그램의 진행자인 성시경 역시 9위에 함께 올랐다.4위는 '보검 매직컬'의 박보검이었다. 5위는 '어서와 한국은 처음이지?'의 파코였다. 파코는 3주 연속 비드라마 출연자 화제성 TOP5에 이름을 올리고 있는 중이다.6위는 '냉장고를 부탁해 since 2014'에서 결혼 소식을 알린 박은영 셰프가 차지했다. 박은영의 결혼으로 해당 프로그램은 전주 대비 화제성이 11.1% 상승하며 TV-OTT 비드라마 3위에 이름을 올렸다.10위는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 악뮤(AKMU)였다. 악뮤(AKMU)의 출연으로 해당 프로그램의 게스트가 5주 만에 TOP10에 이름을 올리게 되었다.굿데이터코퍼레이션이 발표한 4월 1주차 순위는 2026년 3월 30일부터 2026년 4월 5일까지 방송 및 공개 중이거나 예정인 TV 비드라마와 OTT 오리지널 비드라마 그리고 각 프로그램에 출연한 출연자와 게스트를 조사 대상에 포함하였다.한 주간 가장 경쟁력 있는 프로그램을 선정하기 위한 화제성 조사는 뉴스기사, VON(Voice of Netizen), 동영상(영상클립 및 숏츠), SNS에서 발생한 프로그램 관련 정보들과 이에 대한 네티즌 반응을 분석한 결과이다. 조사를 위해 수집된 자료 가운데 프로그램과 관련 없는 자료, 화제성 점수를 의도적으로 올리기 위한 어뷰징 자료는 필터링 단계를 통해 처리된다. 정확도는 97%이상이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr