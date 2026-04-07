DAY6 원필 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

DAY6 원필 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스) 원필이 솔로 콘서트 전 회차 선예매 매진을 기록했다.원필은 5월 1일부터 3일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 솔로 콘서트 'WONPIL SOLO CONCERT 'Unpiltered''(언필터드)를 개최한다.이번 공연 티켓은 지난 6일 오후 My Day(팬덤명: 마이데이) 6기 대상으로 팬클럽 선예매가 진행됐다. 예매 오픈 후 3회 공연 모두 전 회차 전석 매진을 달성하며 '감성 싱어송라이터' 원필을 향한 뜨거운 열기를 입증했다.콘서트 'Unpiltered'는 지난 2022년 3월 첫 단독 공연 'Pilmography'(필모그래피) 이후 약 4년 2개월 만에 성사된 것으로 팬들의 기대를 모으고 있다. 본연의 따스한 음색과 다정한 감수성으로 리스너들과 공감대를 형성한 그가 반가운 단독 무대에서 진솔한 이야기와 진심을 음악에 실어 보낸다.원필은 지난 3월 30일 첫 미니 앨범 'Unpiltered'와 타이틀곡 '사랑병동'을 발매했다. 타이틀곡을 포함해 'Toxic Love'(톡식 러브), '어른이 되어 버렸다', 'Up All Night'(업 올 나잇), 'Step by Step'(스텝 바이 스텝), '백만송이는 아니지만', '피아노'까지 전곡 작사, 작곡에 참여한 일곱 트랙 모두 발매 당일 멜론 톱 100 차트에 전곡 이름 올렸다. 기세를 이어 새 앨범은 써클 차트 주간 리테일 앨범 차트(2026.03.29~2026.04.04) 1위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr