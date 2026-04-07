장다아가 김혜윤과 호흡을 맞췄다./사진=쇼박스, 영화 '살목지' 예고편 캡처

장다아가 김혜윤과 호흡을 맞췄다./사진=쇼박스, 영화 '살목지' 예고편 캡처

장다아가 김혜윤과 호흡을 맞췄다./사진=쇼박스, 영화 '살목지' 예고편 캡처

이화여자대학교에 진학했다고 알려진 장다아가 '살목지'로 강렬한 스크린 데뷔를 예고했다. 2024년 연예계에 데뷔한 그는 아이돌 장원영의 친언니다.장다아가 8일(수) 개봉하는 영화 '살목지'를 통해 극장가에 첫걸음을 내딛는다. '살목지'는 '살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로, 그중에서도 장다아는 공포 채널을 운영하며 조회수 높은 콘텐츠를 촬영하기 위해 출장에 동행한 막내 PD '세정' 역으로 관객들을 찾을 예정이다.장다아는 매 작품 잊을 수 없는 임팩트를 남기며 시청자들의 뜨거운 호응을 받았다. 그는 데뷔작 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'에서 '백하린' 역을 맡아 선과 악을 오가며 소름을 유발하는 빌런 열연을 펼쳤다. 이어 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 '임세라' 역으로 분해 청춘스타 비주얼을 완벽 소화한 것은 물론, 풋풋한 설렘부터 숨겨진 아픔까지 캐릭터의 다양한 면면을 그려냈다. 이처럼 다채로운 스펙트럼을 입증한 장다아의 다음 행보에 기대감이 높아지는 바.그런 장다아가 이번엔 '살목지'로 공포 장르에 처음 도전한다. 앞서 공개된 예고편에서 그는 "옛날부터 거긴 터가 죽은 사람을 만날 수 있는 곳으로 유명했대요"라는 대사로 포문을 열어 궁금증을 자아냈다. 또한 호기심 어린 눈빛으로 땅을 파보며 의심하는가 하면, 기기를 사용해 귀신을 포착하려는 등 밝은 면모를 선보인 것과 달리 무언가를 보고 겁에 질린 듯한 그의 얼굴은 긴장감을 치솟게 만들기도. 이에 '살목지'에서 장다아가 선보일 극강의 공포에 관심이 집중된다.장다아를 비롯해 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬 등이 출연하는 영화 '살목지'는 8일 극장에서 개봉한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr