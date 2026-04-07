김연아가 발레리나로 변신했다./사진Google Gemini | 김연아의 발레 도전 l '죽음의 무도' Full

김연아가 발레리나로 변신했다./사진Google Gemini | 김연아의 발레 도전 l '죽음의 무도' Full

김연아가 발레리나로 변신했다./사진Google Gemini | 김연아의 발레 도전 l '죽음의 무도' Full

김연아의 발레리나 변신에 이목이 쏠리고 있다.6일 구글코리아 유튜브 채널에는 전 피겨스케이팅 선수 김연아가 출연한 캠페인 영상 '아워 퀸 이즈 백(Our Queen is back)'이 공개됐다. 해당 콘텐츠는 김연아의 레전드 쇼트 프로그램 생상스의 '죽음의 무도'를 발레로 재해석한 퍼포먼스를 담았다.이번 프로젝트는 구글의 생성형 인공지능(AI) '제미나이'를 활용해 제작됐으며, 광고제작사 돌고래유괴단의 신우석 감독이 연출을 맡았다. 특히 '죽음의 무도'를 발레로 구현하는 과정에는 발레계 전설 강수진 전 국립발레단장이 검수에 참여해 완성도를 높였다. 안무와 무대 구성, 의상 디자인 등 각 분야에서도 제미나이가 활용되며 새로운 시도가 더해졌다.영상 속 김연아는 비장한 눈빛과 군더더기 없는 동작으로 무대를 압도했다. 은퇴 이후 오랜 시간이 지났음에도 탄탄한 등근육과 유연성을 보여주며 감탄을 자아냈다. 객석에서 이를 지켜보던 강수진의 박수와 미소 역시 또 하나의 인상적인 장면으로 꼽힌다.김연아 역시 안무 연습 과정에서 제미나이를 활용해 발레 동작을 세밀하게 분석하고 보완하는 등, 단순한 영상 제작을 넘어 기술과 예술의 결합을 보여줬다. 각 분야 전문가들이 AI를 활용해 창의성을 확장한 점도 이번 프로젝트의 특징이다. 영상은 공개 12시간 만에 조회수 58만 회를 돌파하며 화제성을 자랑했다.신우석 감독은 "돈, 시간, 경쟁 때문에 삶의 목표를 포기하지 않고 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있기를 바라며 이번 영상을 제작했다"며 "김연아가 발레리나라는 새로운 모습으로 변신하기 위해 열정적으로 연습하며 무대를 완성한 만큼, 많은 팬에게 특별한 선물이 됐으면 한다"고 전했다.김연아는 "피겨 스케이팅을 20년 가까이 했지만 은퇴한 지도 12년이 흘렀기 때문에 거의 일반인의 몸이라고 보면 된다, 피겨와 발레는 엄연히 다른 종목이기 때문에 기대하시는 만큼 구현이 될까 싶은데 시간이 많이 흘렀지만 '최선을 다하는구나', '그때 이런 모습이 있었지' 하면서 현역 시절 모습을 많이 떠올려주셨으면 좋겠다"라고 소감을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr