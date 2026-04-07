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SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’ 14회에서는 ‘육체’를 주제로 귀묘객(客) 김경진, 전 아이스하키 국가대표 안근영이 출연해 궁금했던 부분을 풀어보는 시간을 갖는다. / 사진 제공=SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’

2020년 모델 겸 필라테스 강사 전수민과 결혼해 최근 ‘쌍둥이 아빠’가 된 김경진이 출연해 자식들과의 궁합을 묻는다.7일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’(이하 ‘귀묘한 이야기2’) 14회에서는 ‘육체’를 주제로 귀묘객(客) 김경진, 전 아이스하키 국가대표 안근영이 출연해 궁금했던 부분을 풀어보는 시간을 갖는다.지난 2월 ‘쌍둥이 아빠’가 된 김경진은 “조리원 졸업하고 현실 육아 3일 차다. 잠을 못 자서 지금 제정신이 아니다”라며 육아 중 틈새 촬영을 나왔음을 전한다. 그러자 MC 이국주는 “녹화 시간을 늘릴까, 줄일까?”라고 묻는다. 김경진은 “많이 늘려야지”라며 너스레를 떤다.김경진은 “굉장히 힘들고 찌들어 있을 때 좋은 일이 생긴다”라며 밤을 새우고 개그맨 시험을 보러 갔는데 합격한 일화를 전해 눈길을 모은다.김경진은 “쌍둥이 아빠가 됐는데 아이들이 나와 잘 맞을지 궁금하다”라며 눈빛을 빛낸다. 무속인들은 “진짜 자식복이 있다. 아들이...”라며 신중하게 점사를 내놓는다. 그러다가 무속인은 “딱 보고 있잖아? 잔소리 많은 할머니가 보인다. 완전 참견쟁이다”라고 말하고 김경진은 ‘동공지진’을 일으킨다. 이어 무속인은 “쌍둥이라 혼자 양육하기 힘들겠지만 가능하다면 아내가 80% 정도 육아를 하는 것이 좋다”라고 조언을 한다.7일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus ‘귀묘한 이야기2’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr