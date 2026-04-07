강민혁이 공식 석상에 참석해 환하게 웃고 있다./사진=텐아시아DB

강민혁의 단상집 '다 그런 건 아니야'가 개정증보판으로 돌아온다./사진제공=도서출판 꿈공장플러스, FNC엔터테인먼트

씨엔블루 강민혁의 단상집 '다 그런 건 아니야'가 출간 4년 만에 개정증보판으로 돌아온다.2022년 출간된 강민혁의 단상집 '다 그런 건 아니야'는 너무 익숙해 미처 들여다보지 못했던 순간들, 자신과 타인을 바라보며 떠오른 생각들, 그리고 지금 우리가 살아가는 세계에 대한 시선을 담은 작품이다. 강민혁은 자신이 바라본 세상을 다정한 시선과 진솔한 문체로 풀어내 많은 독자의 사랑을 받았다.4년 만에 새롭게 돌아오는 이번 리커버 개정증보판에는 열 편의 새로운 이야기와 강민혁이 직접 촬영한 사진이 수록되어 있다. 강민혁은 붙잡아두고 싶은 순간들을 사진으로 기록해 특유의 섬세하고 서정적인 문장에 담긴 감정을 한층 더 확장한다.이번 책을 통해 강민혁은 음악과 연기 활동에서 보여주던 모습과는 또 다른 매력으로 독자들에게 따뜻한 위로와 공감을 전한다. 드러머와 배우를 넘나들며 다채로운 활동을 이어온 그는 이번 작품에 자신이 직접 느끼고 지나온 감정들을 솔직하게 담아내며 또 한 번 '만능 엔터테이너'의 면모를 보여줄 예정이다.강민혁의 단상집 '다 그런 건 아니야' 리커버 개정증보판은 오늘(7일)부터 예약 판매가 시작된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr