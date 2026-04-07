코르티스 단체 미니2집 앨범 포토 / 사진 제공=빅히트 뮤직

코르티스 단체 미니2집 앨범 포토 / 사진 제공=빅히트 뮤직

코르티스 단체 미니2집 앨범 포토 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS) 미니 2집 'GREENGREEN'의 비주얼이 처음으로 공개됐다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 4월 6일 오후 9시 팀 공식 SNS에 첫 번째 앨범 포토를 게재했다. 다섯 멤버는 'BRIDGE'(다리)라는 이름이 붙은 이번 사진에서 꾸미지 않은 일상적 모습으로 서울의 길거리를 활보했다. 화려한 메이크업, 콘셉추얼한 의상 없이 있는 그대로의 코르티스를 보여준다.배경이 되는 장소 하나 허투루 정하지 않았다. 단체 사진에 등장하는 '신사2고가'(길마중교)는 멤버들이 연습생 시절 실제 오가던 길이다. 또 다른 사진의 아파트 앞 울타리도 이들이 매일 같이 지나다니던 곳이다. 데뷔 앨범 타이틀곡 'What You Want'의 가사 '돌아갈 바엔 바로 넘어버려 담장'에서 언급된 '담장'이 바로 여기다. 멤버들은 가사는 물론 비주얼 곳곳에도 자신들의 이야기를 녹였다. 이러한 비화가 앨범 포토를 더욱 특별하게 만든다.개인 사진에서는 저마다 자유분방한 분위기를 뽐낸다. 옷깃을 세운 채 햇볕 아래 선 마틴, 공사 가림막 앞에서 모델 같은 포즈를 취한 제임스, 생활감이 느껴지는 담벼락 앞의 주훈, 머리를 헝클어뜨린 채 생각에 잠긴 성현, 길들여지지 않은 시선을 던지는 건호 등 제각각 '날 것'에 가까운 모습을 표현했다.코르티스는 앨범 포토 공개에 맞춰 지도 서비스 구글맵을 활용한 이색 프로모션을 펼친다. 각 버전의 사진이 공개될 때 특정 멤버가 구글맵 속 해당 장소에 직접 리뷰를 남기는 방식이다. 촬영지에 얽힌 추억과 서사를 공유해 앨범 포토에 한층 의미를 더한다. 지난 6일 성현은 메인 사진의 배경이 된 '신사2고가'(길마중교) 리뷰에 "연습생 시절에 다리 밑을 항상 지나다녀서 추억이 많은 장소입니다. 이번 앨범 포토 촬영으로 다시 가게 됐을 때 연습생 시절이 많이 생각났습니다"라는 글을 남겼다.코르티스는 6일부터 10일까지 미니 2집 앨범 포토 5종을 순차적으로 선보인다. 5월 4일 정식 발매될 'GREENGREEN'은 코르티스가 지향하는 것과 경계하는 것을 주제로 한다. 타이틀곡 'REDRED'는 오는 4월 20일 오후 6시에 먼저 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr