배우 정성일이 새 코미디 시리즈 '입금 바랍니다'에 캐스팅됐다./사진제공=빌리언스

배우 정성일(46)이 새 코미디 시리즈 '입금 바랍니다'에 캐스팅됐다. 앞서 그는 지난해 10월 결혼 생활 9년 만에 합의 이혼했다고 발표했다.정성일은 유튜브 채널 '빠더너스'가 제작한 코미디 시리즈 '입금 바랍니다'에 흥신소 사장 윤지혁 역으로 출연한다. '입금 바랍니다'는 돈이라면 무엇이든 해결하는 흥신소를 중심으로, 각양각색 의뢰를 자신들만의 방식으로 풀어가는 이야기를 담은 에피소드형 코미디다. 매회 새로운 사건과 게스트가 등장하는 구조로, 대중성과 신선함을 동시에 겨냥한다.정성일은 극 중 전직 국정원 에이스 출신이자 흥신소 '원 솔루션'을 운영하는 사장 윤지혁 역을 맡아 색다른 연기 변신을 선보인다. 윤지혁은 능글맞고 임기응변에 능한 생계형 허세남이자 극을 이끄는 핵심 캐릭터로, 국정원 요원에서 흥신소 사장이 되기까지의 서사와 현재 진행형 사건들이 교차하며 다채로운 매력을 보여줄 예정이다.'입금 바랍니다'를 통해 코미디 시리즈에 도전하는 정성일은 의뢰 해결 과정에서 벌어지는 기상천외한 사건과 예측 불가 전개로 색다른 웃음을 선사할 전망이다. 또한 '원 솔루션' 직원이자 괴짜 프로파일러 문상록 역을 맡은 배우 문상훈과 보여줄 티키타카 케미스트리에도 기대가 쏠린다.넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 하도영 역을 맡아 대중의 눈도장을 찍은 정성일은 이후 넷플릭스 오리지널 영화 '전,란', 영화 '살인자 리포트', 디즈니+ '트리거', '메이드 인 코리아' 등에 출연해 섬세한 연기력과 캐릭터 소화력을 입증하며 큰 사랑을 받고 있다.정성일이 출연하는 새 코미디 시리즈 '입금 바랍니다'는 12일 일요일 오후 1시 유튜브 채널 '빠더너스'를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr