'동상이몽2'에 출연한 윤수영과 조현아 / 사진제공=SBS

'동상이몽2'에 출연한 '하트시그널4' 출신 김지영 / 사진제공=SBS

'하트시그널4' 김지영의 남편 윤수영이 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'에서 그룹 어반자카파의 멤버 조현아와의 친분을 자랑한다.7일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 2030 워너비 부부 김지영, 윤수영의 설레는 신혼 일상이 방송 최초로 공개된다.최근 진행된 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 '미운 우리 새끼'에서 새신랑으로 돌아온 이상민이 출연했다. 이상민의 시험관 시술 후기부터 연상 남편을 챙기는 아내의 완벽 모먼트까지, 새신랑 이상민의 솔직담백한 신혼 비하인드는 방송을 통해 확인할 수 있다.이어 봄을 맞아 밝은 에너지의 새 운명부부가 등장했다. '하트시그널4'에서 몰표녀로 화제에 올랐던 김지영이 바로 그 주인공이다. 앞서 김지영의 CEO 남편 윤수영은 의외의 화려한 인맥을 공개해 눈길을 끌었다. 결혼식 당시 천 명이 몰렸을 뿐 아니라 포크 록 대가 강산에와 감성 발라더 어반자카파 조현아가 직접 축가에 나섰기 때문.이날 방송에서는 김지영, 윤수영 부부가 축가 보답을 위해 조현아와 함께한 식사 자리를 마련했다. 조현아는 찐친 윤수영의 이상한 실체를 낱낱이 폭로해 웃음을 자아냈다. 이어 윤수영은 "(과거) 그날 이후 강산에 형이라고 부르기로 했다"라며 비하인드 스토리를 공개해 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 과연 인맥왕 윤수영의 독특한 친분 확장 꿀팁은 무엇일지 관심이 쏠린다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr