앤더블 / 사진 제공=YH엔터테인먼트

앤더블 / 사진 제공=YH엔터테인먼트

YH엔터테인먼트 신인 보이그룹 앤더블(AND2BLE)가 단체 및 개인 이미지를 공개했다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)이 오는 5월 26일 가요계 데뷔를 앞두고 공식 SNS를 통해 'AND2BLE 26SS COLLECTION 1ST DROP'을 게재하며, 단체 및 개인 이미지를 처음 선보였다.공개된 사진 속 앤더블은 부드러운 니트와 단정한 셔츠 등 클래식한 패션 아이템을 자신만의 색깔과 개성으로 소화했다. 쇼핑백, 패키지, 포스터 등 브랜드 컬렉션을 연상케 하는 다양한 오브제로 앤더블만의 감각적인 무드를 한층 돋보이게 했다.앤더블은 YH엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 보이그룹으로, 장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진 총 5인으로 구성됐다. 앤더블은 정식 데뷔 전부터 X(구 트위터) 실시간 트렌드에 올랐다.이렇듯 앤더블은 공식 SNS 계정 오픈을 시작으로 로고 모션, 단체 및 개인 이미지를 순차적으로 공개하며 본격 데뷔 카운트다운에 돌입했다. 데뷔에 앞서 다양한 콘텐츠를 순차 선보일 예정이다.앤더블은 'AND'와 'DOUBLE'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되며 '나다움'을 확장해 간다는 의미를 지닌다. 멤버 각자의 개성과 정체성이 결합되어 하나의 고유한 이미지를 형성하고, 이를 하나의 브랜드로 구축하겠다는 팀의 방향성을 담고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr