화사/ 사진 제공=피네이션

화사/ 사진 제공=피네이션

가수 화사(HWASA)가 신곡의 분위기가 담긴 뮤직비디오 티저를 최초 공개했다.화사는 6일 오후 공식 SNS 채널에 새 디지털 싱글 'So Cute(쏘 큐트)'의 뮤직비디오 티저를 선보였다.공개된 영상은 아이들과 함께 시간을 보내는 화사의 모습을 빈티지한 시네마틱 무드로 그려내 눈길을 끈다. 이와 더불어 리드미컬한 비트와 화사 특유의 보컬이 어우러진 음원 일부가 공개돼 보는 이들의 귓가를 사로잡으며 베일을 벗을 신곡에 대한 궁금증과 기대를 더한다.뮤직비디오 티저와 더불어 7일 0시 피네이션 인스타그램 스토리에 컴백 D-2 포스터도 공개됐다. 도트 원피스와 보터햇을 매치해 우아한 자태를 뽐낸 화사는 얼굴 위로 닿은 햇살 속 화려한 비주얼로 팬들의 눈길을 사로잡았다.'So Cute'는 감각적이고 세련된 멜로디가 특징인 댄스, 팝 장르 곡. 화사는 이번 신곡을 통해 전작 'Good Goodbye(굿 굿바이)'와는 또 다른 매력이 묻어나는 경쾌한 멜로디와 퍼포먼스로 팬들에게 새로운 면모를 어필할 계획이다.화사는 '멍청이(twit)'부터 '마리아 (Maria)', 'Chili(칠리)', 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)' 등에 이르기까지 자신만의 개성이 돋보이는 음악과 퍼포먼스로 사랑받았다. 특히 'Good Goodbye'로 솔로 데뷔 후 최고 성적을 기록했다.화사의 새 디지털 싱글 'So Cute'는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr