이용식이 20kg 감량했다고 밝혔다./사진제공=KBS

이용식이 20kg 감량했다고 밝혔다./사진제공=KBS

원조 뽀통령 ‘뽀식이’ 이용식이 20kg 감량 소식을 알렸다.오는 8일 방송되는 KBS2 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’) 616회는 ‘무럭무럭 한 뼘 더 자란 하루’편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 새 가족으로 ‘뽀식이’ 이용식이 외손녀 원이엘과 출격한다.지난해 첫 손녀를 얻은 75세 할아버지 이용식은 아침부터 열혈 운동으로 땀을 뻘뻘 흘린다. 그는 “운동을 너무 싫어했는데 지금은 목표가 있다”며 “오래 건강하게 이엘과 살고 싶다”고 진솔한 소망을 전해 코끝을 찡하게 만든다. 이에 이용식의 외동딸 이수민은 “우리 아빠가 또래 친구들의 아빠보다 10살 정도 많다”며 “특히 제가 7살 때 아빠가 심근경색으로 쓰러지셨고, 그 때 기억이 지금도 생생하다”며 죽음의 문턱까지 갔던 아빠의 모습에 큰 충격을 받았음을 고백해 아빠의 다이어트를 책임지는 건강지킴이로 거듭난 사연을 공개한다.손녀가 생긴 후 이용식은 꾸준한 운동과 식단관리로 체중을 20kg 감량했다고 밝힌다. 그는 “75년 인생 최고의 자랑거리”라며 “운동 전 체중이 110kg가 넘었는데 지금은 90kg이다”라고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 손녀 이엘이 생긴 후 건강에 대한 의지가 달라진 아빠 이용식의 모습에 딸 이수민은 “아빠가 이엘 결혼식에 오는 날을 꿈꾸면서 더 열심히 운동하는 것 같다”라며 뿌듯함을 드러낸다.결혼 8년만에 얻은 귀한 딸 이수민, 그리고 딸을 닮아 더욱 사랑스러운 손녀 원이엘과 오랜시간 함께 하기 위해 폭풍 다이어트에 돌입한 슈퍼 그랜파 ‘뽀식이’ 이용식의 조손육아 일상은 이날 오후 8시 30분 방송되는 '슈돌'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr