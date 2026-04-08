현빈과 김고은이 각 공식 석상에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우이자 공연 제작자로 활동 중인 김수로가 '라디오스타'에서 '공연계 수장'으로서의 존재감을 자랑한다./사진제공=MBC

배우이자 공연 제작자로 활동 중인 김수로가 '라디오스타'에서 '공연계 수장'으로서의 존재감을 자랑한다. 조혜련의 공연이 '라스' 출연 이후 매진됐다는 사례를 언급하며 "부럽더라"라는 솔직한 속내를 밝히는 동시에, 자신이 제작한 연극 '아트' 역시 매진을 목표로 녹화에 임했다는 각오를 전해 궁금증을 높인다.오는 8일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김수로, 엄기준, 박건형, 김형묵이 출연하는 '수로왕과 사는 남자' 특집으로 꾸며진다.이날 김수로는 지난 2월, '라스'에 출연했던 조혜련의 연극 '리타길들이기'에 대해 "'라스' 방송 후에 (티켓이) 매진됐더라"라고 말해 눈길을 끈다. 이어 "우리 공연 '아트'도 티켓 매진에 도전하겠다"라는 각오와 함께, 제작자로서 느낀 현실적인 고민과 기대를 함께 전한다.김수로는 17년째 공연 제작을 이어온 프로듀서로서 연극 '아트'에 대한 각별한 애정을 내비친다. 그는 "내가 가장 사랑하는 작품"이라는 설명과 함께 캐스팅 비하인드까지 솔직하게 밝힌다. 이어, '공연계 수장' 김수로는 "현빈, 김고은이 연극 무대에 서면 다를 것 같다"라고 언급하고, 연극 무대 진출에 대한 '러브콜'을 보내 궁금증을 높인다.또한 '공연계의 키다리 아저씨'로 불리는 그는 만학도로 학교에 입성한 뒤 장학금을 양보하고 '키다리 선배'로 거듭난 사연을 공개하며, 후배들을 향한 진심 어린 태도와 책임감을 전한다. 이어, 11년간 이어온 교수 생활 중 학생들에게 꾸준히 사랑받아 온 이유도 공개한다.배우이자 제작자, 교수로서의 다양한 면모를 지닌 김수로의 이야기는 오는 8일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라스'에서 확인할 수 있다.'라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr