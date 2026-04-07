유튜버 겸 방송인 랄랄이 성형 수술 이후 근황을 전했다. 사진=유튜버 겸 방송인 랄랄 SNS

유튜버 겸 방송인 랄랄이 성형 수술 이후 근황을 전했다. 사진=유튜버 겸 방송인 랄랄 SNS

유튜버 겸 방송인 랄랄이 성형 수술 이후 근황을 전했다.랄랄은 7일 개인 SNS를 통해 성형 수술 1개월 차를 맞은 사진을 공개했다. 그는 "이제야 좀 자연스러운 코. 눈밑지, 코 수술 1개월 차"라는 문구로 현재 상태를 알렸다.이날 공개된 사진에는 수술과 다이어트를 병행해 인상이 달라진 랄랄의 모습이 담겼다. 앞서 랄랄은 코 수술과 눈 밑 지방 재배치 사실을 직접 언급하며 진행 과정을 공유해왔다.한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr