코미디언 김영희가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'말자쇼'에서 속내를 털어놓은 김영희 / 사진='말자쇼' 캡처

10살 연하와 결혼한 코미디언 김영희가 '말자쇼'에서 과거를 회상했다.지난 6일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '인생의 타이밍' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 "인생은 타이밍이라는데 제겐 늘 최악의 순간만 오는 것 같아요. 제 삶에도 꽃이 필 수 있을까요?"라는 고민이 등장했다.MC 김영희는 자신의 인생도 꼬인 타이밍의 연속이었다고 털어놨다. 그는 "'개그콘서트'의 '두분 토론'으로 데뷔한 줄 아는 사람들이 있지만 그때까지의 과정은 어긋난 타이밍의 연속이었다"라며 말문을 열었다. 이어 김영희는 "KBS 개그맨이 되기 전 OBS 공채 1기로 뽑혔었다. 그러나 방송사에선 개그 프로그램을 만들지 않았고 MBC 개그맨 시험을 다시 봐서 합격하게 됐다"고 설명했다.김영희는 "그런데 당시 MBC 개그 프로그램은 신인보다 기성 개그맨을 중용하던 시기였다"라며 "한번은 관객 역할을 했다. 그날 집에 와서 엄청 울었다"고 털어놨다. 이후 김영희는 마지막이라는 심정으로 도전한 KBS 시험에서 합격했고, 본래 혀경환-박영진 '남남 조합'이었던 '두분 토론'이 남녀 콘셉트로 바뀌는 결정적인 타이밍을 잡아 비로소 꽃을 피울 수 있었다고 밝혔다.또 김영희는 현재의 자신을 있게 한 일등 공신으로 동료 정범균을 꼽았다. 김영희는 "무미건조한 시간이 길었지만 정범균 덕분에 복귀할 수 있었다"라며 "그만두고 싶을 때마다 내 화를 눌러준 정범균을 만난 것이 인생 최고의 타이밍"이라고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr