그룹 방탄소년단의 'SWIM'이 미국 빌보드 메인 송 차트인 '핫 100'에서 2주 연속 상위권을 지켰다. 그룹 방탄소년단/사진제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단의 'SWIM'(스윔)이 미국 빌보드 메인 송 차트인 '핫 100'에서 2주 연속 상위권을 지켰다.7일 빌보드가 발표한 차트 예고에 따르면, 방탄소년단의 신곡 'SWIM'은 4월 11일 자 '핫 100' 2위에 이름을 올렸다. 지난주 진입과 동시에 1위를 기록한 데 이어 이번 주에도 최상위권에 머물렀다.'SWIM'은 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)', '디지털 송 세일즈' 차트에서도 나란히 1위를 차지했다. 지난주에 이어 2주 연속 정상이다. '글로벌 200'에서는 스트리밍 1억 630만 회와 다운로드 11만 4000건을 기록했다. '글로벌(미국 제외)' 차트에서는 미국 외 지역 스트리밍 9170만 회, 다운로드 4만 6000건으로 집계됐다. 또, 앨범 '아리랑'은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 기록했다. 이는 한국 가수 중 처음으로 내놓은 성과다.해외 다른 차트에서도 강세를 보였다. 유튜브 뮤직 주간 차트에서 재생 수 약 5260만 회로 2주 연속 1위에 올랐다. 독일 공식 음악 차트 싱글 부문 3위, 영국 오피셜 싱글 차트 5위를 기록하며 유럽 시장에서도 순항 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr