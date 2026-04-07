방송인 이상민이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

이상민은 지난 6일 방송된 SBS ‘아니 근데 진짜’에서 감빵 콘셉트 토크쇼를 펼치며 색다른 재미를 선사했다. / 사진 제공 : SBS 방송 캡처

지난 4월 10살 연하의 비연예인과 혼인 신고를 한 방송인 이상민이 ‘아니 근데 진짜’에 출연 중이다.이상민은 지난 6일 방송된 SBS ‘아니 근데 진짜’에서 감빵 콘셉트 토크쇼를 펼치며 색다른 재미를 선사했다. 이날 게스트로 신동엽이 등장하자 이상민은 자리에서 벌떡 일어나 “실제로 보니까 빛이 난다”고 깍듯하게 인사하는가 하면 “진짜가 나타났다”며 콘셉트에 완벽 몰입했다.이상민은 신동엽에게 15년 만에 토크쇼 ‘아니 근데 진짜’ 출연을 결심한 이유를 묻는가 하면, 탁재훈의 개인기를 언급하며 신동엽 성대모사를 유도했다. 또한 이상민은 과거 빚보증 잘못 서 힘든 시기를 겪은 신동엽의 일화에 “(그때는) 아무 얘기도 안 들린다”는 리액션으로 공감을 더했고, 신동엽과 즉석 상황극을 주고받으며 찰떡 호흡을 보여줬다.이어 이상민은 신동엽을 가리키며 “형수님과 어떻게 결혼했냐고 물어보면 재밌고 예뻐서 했다고 하더라”, “형도 아내가 무서울 때 있지 않냐”며 자연스럽게 토크의 물꼬를 트며 분위기를 주도했다.특히 그는 “어떻게 보면 대한민국에서 이런 방송을 한 건 처음이다”라며 신동엽의 ‘전 연인 재회’ 에피소드를 꺼내자, 신동엽은 “너는 이 얘기를 할 자격이 있다”고 받아치며 티키타카를 완성했다.최근 소속사 더232를 설립한 이상민은 유튜브 채널 ‘232 프로젝트’를 통해 25년 만에 음반 제작에 도전하며 아이돌 제작에 나섰다. 제작자로서 새로운 2막을 연 가운데, 이상민은 최근 공개된 콘텐츠에서 혼성그룹 전성시대를 이끈 주역들과 함께 새로운 원석 발굴에 나서 향후 행보에 대한 기대감을 높였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr