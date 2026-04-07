배우 서민정이 미국에서의 근황을 전하고 있는 모습. / 사진=서민정 SNS

사진=서민정 SNS

배우 서민정이 감동의 눈물을 보였다.서민정은 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "정말 감사드려요"라는 문구와 함께 하나의 사진을 공유했다.공유된 사진 속에는 한 팬이 서민정의 얼굴을 미술 작품으로 제작한 모습. 이를 본 서민정은 "이렇게 귀한 재능을 정성과 시간을 들이셔서... 제가 뭐라고요"라며 감동한 듯한 소감을 전했다.한편 서민정은 1979년생이다. 2000년 VJ로 데뷔해 2006년 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'을 통해 인기 반열에 올랐으나, 2007년 깜짝 결혼을 발표하며 뉴욕으로 떠났다. 남편은 캐나다 교포 출신 치과의사이며, 두 사람은 이듬해 딸 예진 양을 낳아 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr