듀오 악뮤 이수현이 다이어트 중인 근황을 공유했다. 사진=듀오 악뮤 이수현 SNS

듀오 악뮤 이수현이 다이어트 중인 근황을 공유했다. 사진=듀오 악뮤 이수현 SNS

듀오 악뮤 이수현이 다이어트 중인 근황을 공유했다.이수현은 지난 6일 개인 SNS 계정을 통해 "댄싱머신 멍코치"라는 문구와 함께 춤을 추는 영상을 올렸다. 이날 영상 속 자막에는 "운동하기 싫을 때 우린 춤을 춰"라고 적혀 있어 시선을 끌었다.공개된 영상에서 이수현은 야외 공간에서 음악에 맞춰 안무를 소화하고 있다. 최근 다이어트 사실을 직접 밝힌 그는 이전보다 건강해진 모습으로 카메라 앞에 섰다.앞서 이수현은 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 슬럼프를 겪었던 과거를 언급했다. 당시 그는 폭식으로 인해 체중이 급격히 늘어났던 상황과 이로 인해 느꼈던 심리적 압박감을 털어놨다.이찬혁은 동생의 변화를 지켜보며 느꼈던 우려를 표했다. 그는 이수현이 건강한 생활을 되찾을 수 있도록 곁에서 도왔다고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr