'21세기 대군부인' 변우석과 아이유 / 사진제공=MBC

변우석과 아이유의 과거 인연이 밝혀졌다./사진제공=MBC

변우석과 아이유의 과거 인연이 밝혀졌다./사진제공=MBC

변우석과 아이유의 과거 인연이 밝혀졌다.6일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'(극본 유지원·연출 박준화) 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연과 박준화 감독이 참석했다. MBC가 그동안 상암 골든마우스홀에서 제작발표회를 진행해 온 것과 달리, 이번에는 이례적으로 호텔에서 행사를 개최해 눈길을 끌었다.'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제를 배경으로, 모든 것을 가졌지만 평민 신분에 대한 불만을 가진 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자가 운명을 개척해 나가는 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다.극 중 변우석은 신분 외에는 아무것도 가질 수 없는 왕실의 차남 이안대군 역을 맡았다. 아이유와의 호흡을 묻는 말에 변우석은 "그 전에도 두 번의 호흡을 맞췄었다. 너무나도 신기하게 그때부터 이어진 인연이기 때문에 10년의 세월을 지나 이 작품에서 이어질 수 있어 좋았다. 현장에서도 아이유 씨가 굉장히 편하게, 재밌게 분위기를 만들어줬다. 연기 부분에서도 큰 도움을 주셔서 감사했다. 덕분에 재밌게 잘 촬영했다"고 말했다.앞서 2013년 발매된 아이유의 노래 '입술 사이 (50cm)' 뮤직비디오에 변우석이 잠깐 출연했으며, 2016년 방송된 아이유 주연 SBS '달의 연인 - 보보경심 려'에서도 변우석이 아이유의 절친과 바람이 나는 전 남친 역할로 짧게 등장했다고 알려졌다.박준화 감독은 "MBC에서 처음 드라마를 하게 됐다. 무조건 잘해야 하는 상황이라 더 열심히 했다. '21세기 대군부인'의 가장 큰 매력은 배우분들이다. 처음 이 네 분을 보면서 희주와 이안, 두 사람이 왕이 될 상이라고 느꼈다. 굉장히 고급스럽다는 생각이 들었다. 촬영 내내 연기적인 부분과 비주얼적인 부분 모두 즐거웠고, 모니터를 보는 재미가 컸다. 시청자분들도 매회 설렘 포인트를 다른 느낌을 받으실 수 있을 것 같다. '궁'과 비교할 수는 없지만, 그만큼 좋은 드라마로 남을 수 있도록 노력했다. 많은 시청 부탁드린다"고 당부했다.아이유와 변우석의 캐스팅에 관해 박 감독은 "두 분이 캐스팅된 이후에 내가 합류하게 됐다. 이 드라마를 선택한 가장 큰 이유가 두 분이었다. 다른 감독분들도 많이 탐냈던 작품이었다. 우리 딸도 두 분을 좋아해서 꼭 했으면 좋겠다고 하더라"고 웃으며 말했다.박 감독은 "두 분뿐만 아니라 함께한 모든 배우와 작업하는 시간이 정말 행복했다. 촬영이 끝난 지금, 하길 정말 잘했다는 생각이 든다. 화제성이 높아서 부담이 있지만, 조연출 한 분이 다른 드라마보다 이 작품은 유독 빨리 방송됐으면 좋겠고 기대된다고 하더라. 나 역시 마찬가지다. 시청자분들이 어떤 즐거움을 느끼실지 기대하고 있다"고 덧붙였다.'21세기 대군부인'은 10일 오후 9시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr