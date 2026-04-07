사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 배우 김용건이 6살 늦둥이 아들을 향한 마음을 전했다.6일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 '금촌댁네 사람들'로 인연을 맺은 김용건, 이영자, 정선희, 임창정이 한자리에 모여 근황을 나눴다.이날 손주 이야기가 나오자, 김용건은 "손주는 이제 30개월, 세 살 접어든다"며 "나는 또 놀아줘야 하는 애가 있지 않나"라고 말하며 6살 막내아들을 언급했다.김용건은 "얘는 내가 이제 쫓아다녀 주는 거지, 같이 놀아준다는 건 힘들다. 못 따라간다"고 했다. 이어 "내가 젊은 나이도 아니고 느지막하게 아이를 낳지 않았나. 처음에는 너무 힘들었다"고 털어놨다. 하지만 "큰아들 하정우와 둘째 아들이 '축복이라고 생각하라'고 하더라. 아이가 무슨 죄가 있겠냐"고 애틋함을 드러냈다.김용건은 막내와 보내는 일상도 공개했다. 그는 "아이하고 열심히 시간을 보내고 있다. 하루라도 더 보고, 또 보자, 그런 생각을 한다"면서 시간 날 때마다 키즈 카페에 간다. 예전에는 안 좋은 시선을 받지 않을까 걱정했다. 정서상 나이 들어서 아이를 키우는 걸 보고 수군거리는 거 아닐까 생각도 했다"고 털어놨다.하지만, 지금은 분위기가 다르다고. 김용건은 "요즘은 '잘 크죠?', '많이 컸네요?', '누구 닮았어요?' 하고 따뜻하게 이야기해 준다"면서 "막내를 좀 더 오래 봤으면 좋겠다. 나한테는 시간이 별로 없다고 생각하니까"라고 이야기했다.막내아들에 대한 애정도 숨기지 않았다. 김용건은 "목소리가 커서 '아빠' 소리를 얼마나 하는지 모른다"면서 "아이가 자다가도 새벽에 깨서 내 옆에 와서 눕는다. 나는 새벽에 눈 뜨면 시간 보고 기다린다. 얘 오지 않나 하고 본다"고 말했다. 이어 "아이와 같이 시간 보내는 게 소중하다"고 말했다.한편, 김용건은 2021년 13년간 만남을 이어온 39세 연하 여자친구와 사이에서 늦둥이 아들을 얻었다. 이후 공개석상에서 막내아들에 대한 이야기를 종종 전해왔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr