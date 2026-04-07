아이유가 변우석과 호흡을 맞춘 '21세기 대군부인'에 대한 기대를 전했다./사진=MBC 제공

아이유가 변우석과 호흡을 맞춘 '21세기 대군부인'에 대한 기대를 전했다./사진=MBC 제공

아이유가 변우석과 호흡을 맞춘 '21세기 대군부인'에 대한 기대를 전했다./사진=MBC 제공

아이유가 변우석과 호흡을 맞춘 '21세기 대군부인'에 대한 기대를 전했다.6일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'(극본 유지원·연출 박준화) 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연과 박준화 감독이 참석했다. MBC가 그동안 상암 골든마우스홀에서 제작발표회를 진행해 온 것과 달리, 이번에는 이례적으로 호텔에서 행사를 개최해 눈길을 끌었다.'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제를 배경으로, 모든 것을 가졌지만 평민 신분에 대한 불만을 가진 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자가 운명을 개척해 나가는 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다.극 중 아이유는 신분만 빼고 모든 것을 가진 재벌 성희주 역을 맡았다. 시청률에 대한 기대를 묻는 말에 그는 캐릭터와 본인 버전으로 나눠 답해 달라는 요청받았다. 이에 성희주 버전으로는 "우리 업계 1위 타이틀을 놓친 적 없다. '대군부인' 팀 역시 업계 1위를 목표로 만들어 낼 것"이라며 당찬 포부를 밝혔다.이어 아이유 본인 버전으로는 "홍보 활동도 열심히 하면서 많은 분이 응원해주시는 만큼, 촬영은 다 끝났고 감독님께서 열심히 작업 중이시다. 우리는 지금 열심히 홍보하고 있다. 즐겁게 끝까지 최선을 다하고 있다"고 전했다.아이유는 "감독님의 전작을 재밌게 본 팬 입장에서 함께 작업해 본 분들께 많이 여쭤봤는데, 단 하나의 부정적인 코멘트가 없더라. 그게 너무 놀라웠고 업계에서 사랑받는 감독님이라는 걸 실감했다"며 "현장이 힘들어질 때도 있는데 항상 가장 밝게 우리를 이끌어주셨다. 감독님께서 워낙 잘하시는 코미디와 로맨스 적인 부분을 대본도 너무 재밌었지만, 그 이상의 아이디어를 계속 주셨다. 끝까지 힘을 낼 수 있었던 원천이었다"고 밝혔다. 이어 "로맨스가 불붙을 때 감독님의 주특기가 나온다. 기대해 달라"고 덧붙였다.앞서 박준화 감독은 '막돼먹은 영애씨' 시리즈, '식샤를 합시다', '이번 생은 처음이라', '김비서가 왜 그럴까', '환혼' 등 다수의 히트작을 연출했다.'21세기 대군부인'은 10일 오후 9시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr