김나영 두 아들, 아빠 마이큐와 오손도손…행복한 네 식구

방송인 김나영이 가족들과 여행을 즐겼다.김나영은 6일 자신의 인스타그램에 "아이러브 상하이"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.사진 속 김나영은 가족들과 상하이로 여행을 떠난 모습이다. 상하이 곳곳을 구경하기도 하고 고풍스러운 분위기의 식당에서 식사를 즐기기도 한다. 아빠 마이큐와 두 아들의 쓰리샷도 눈길을 끈다. 단란하고 행복한 가족의 모습이 미소를 유발한다.김나영과 가수 겸 화가 마이큐는 지난해 10월 결혼했으며, 두 아들을 키우고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr