변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공

변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공

변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공

변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다.6일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 MBC 새 금토 드라마 '21세기 대군부인'(극본 유지원·연출 박준화) 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연과 박준화 감독이 참석했다. MBC가 그동안 상암 골든마우스홀에서 제작발표회를 진행해 온 것과 달리, 이번에는 이례적으로 호텔에서 행사를 개최해 눈길을 끌었다.'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제를 배경으로, 모든 것을 가졌지만 평민 신분에 대한 불만을 가진 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자가 운명을 개척해 나가는 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다.극 중 변우석은 신분 외에는 아무것도 가질 수 없는 왕실의 차남 이안대군 역을 맡았다. 연기력 우려에 대한 질문에 그는 "이 작품에 관한 우려 맞냐"고 되물으며 "아무래도 그럴 때마다 감독님과 얘기를 했다. 나도 조금 더 연기로 잘 해보려고 전에도 그렇게 하긴 했다. 이 작품 역시 최선을 다해서 이안대군이라는 캐릭터를 사람들이 봤을 때 감정적으로 공감할 수 있게 신경을 썼다. 오로지 이안대군의 서사에 집중하려고 노력했다"고 밝혔다.또한 '21세기 수양대군 아니냐'는 시선에 대해서는 "저는 이안대군을 보고 해석했을 때 21세기 수양대군이라고는 생각 안 했다"라며 "극 안에 있는 사람들이 나를 수양대군이라고 부르긴 하지만, 원래 이안대군의 캐릭터는 외적으로는 단단해 보이고 삐뚤어져 보일 수 있지만 내적으로는 외로움도 많고, 어떻게 보면 상처도 있는 친구라고 생각했다. 그런 감정들에 맞춰서 연기하려고 했다"고 말했다.이어 등장 장면에 대해서는 "기대해 달라. 수양대군 같은 느낌이 든다"고 전했다. 그는 "고민이 많았다. 장면 장면 작가님이 써주신 이안대군의 서사가 잘 그려져 있었다. 글을 열심히 보자는 생각을 했다. 현장에서 감독님과 이야기를 나누면서 장면을 만들어갔다. 반대편에 있는 배우분들이 내가 그렇게 감정 연기를 할 때 조금 더 잘할 수 있게 감정을 이끌어줬다. 일단 글에 대한 확신을 가지고 연기했다. 같이 현장에 있는 분들과 재밌게 만들어갔다"고 덧붙였다.'21세기 대군부인'은 10일 오후 9시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr