변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공
변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공
변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다.

6일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 MBC 새 금토 드라마 '21세기 대군부인'(극본 유지원·연출 박준화) 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연과 박준화 감독이 참석했다. MBC가 그동안 상암 골든마우스홀에서 제작발표회를 진행해 온 것과 달리, 이번에는 이례적으로 호텔에서 행사를 개최해 눈길을 끌었다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제를 배경으로, 모든 것을 가졌지만 평민 신분에 대한 불만을 가진 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자가 운명을 개척해 나가는 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다.
변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공
변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공
극 중 변우석은 신분 외에는 아무것도 가질 수 없는 왕실의 차남 이안대군 역을 맡았다. 연기력 우려에 대한 질문에 그는 "이 작품에 관한 우려 맞냐"고 되물으며 "아무래도 그럴 때마다 감독님과 얘기를 했다. 나도 조금 더 연기로 잘 해보려고 전에도 그렇게 하긴 했다. 이 작품 역시 최선을 다해서 이안대군이라는 캐릭터를 사람들이 봤을 때 감정적으로 공감할 수 있게 신경을 썼다. 오로지 이안대군의 서사에 집중하려고 노력했다"고 밝혔다.

또한 '21세기 수양대군 아니냐'는 시선에 대해서는 "저는 이안대군을 보고 해석했을 때 21세기 수양대군이라고는 생각 안 했다"라며 "극 안에 있는 사람들이 나를 수양대군이라고 부르긴 하지만, 원래 이안대군의 캐릭터는 외적으로는 단단해 보이고 삐뚤어져 보일 수 있지만 내적으로는 외로움도 많고, 어떻게 보면 상처도 있는 친구라고 생각했다. 그런 감정들에 맞춰서 연기하려고 했다"고 말했다.
변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공
변우석이 일각에서 제기된 연기력 논란에 대해 솔직한 심정을 밝혔다./사진=MBC 제공
이어 등장 장면에 대해서는 "기대해 달라. 수양대군 같은 느낌이 든다"고 전했다. 그는 "고민이 많았다. 장면 장면 작가님이 써주신 이안대군의 서사가 잘 그려져 있었다. 글을 열심히 보자는 생각을 했다. 현장에서 감독님과 이야기를 나누면서 장면을 만들어갔다. 반대편에 있는 배우분들이 내가 그렇게 감정 연기를 할 때 조금 더 잘할 수 있게 감정을 이끌어줬다. 일단 글에 대한 확신을 가지고 연기했다. 같이 현장에 있는 분들과 재밌게 만들어갔다"고 덧붙였다.

'21세기 대군부인'은 10일 오후 9시 40분 첫 방송 된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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