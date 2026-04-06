아이유가 변우석과의 촬영 비하인드컷을 공개했다. / 사진=아이유 SNS

아이유, 변우석이 화보 촬영을 했다. / 사진=아이유 SNS

아이유가 드라마 '21세기 대군부인' 변우석과의 로맨틱한 케미를 뽐냈다.아이유는 5일 자신의 인스타그램에 "21세기 대군부인"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다.아이유가 공개한 사진은 한 매거진 화보 촬영 비하인드컷이다. 해당 화보는 '아이유와 변우석의 결혼식'을 콘셉트로 촬영됐다. 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞추게 된 두 사람은 달달한 분위기로 눈길을 사로잡는다. 아이유는 핑크 드레스부터 순백의 화이트 드레스까지 소화해내며 우아하고 신비스러운 매력을 발산한다.'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자 성희주(아이유 분)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군(변우석 분)의 이야기를 담은 로맨스 드라마다. 계약결혼을 통해 자신의 앞을 가로막은 벽을 돌파하고 싶은 성희주와 이안대군의 부부 케미가 기대된다. 오는 10일 MBC에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr