그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Who is she'를 발매한다. 그룹 키스오브라이프/ 사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프가 음원 차트와 음악방송에서 모두 1위를 하겠다는 포부를 밝혔다.키스오브라이프는 6일 오후 4시 서울시 용산구에 위치한 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 쇼케이스를 열고 싱글 2집 'Who is she'(후 이즈 쉬)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 벨은 활동 목표로 "무대를 보는 것만으로 설명이 되는 팀이 되고 싶다. 그게 우리의 목표다"라고 밝혔다. 그러면서 그는 "또 음원 차트 1위가 목표다. 많은 분이 길 가다가 듣고 싶은 멋진 노래가 됐으면 좋겠다. 음악방송 1위를 해서 자신 있게 앙코르를 하는 모습도 그리고 있다"라고 포부를 밝혔다.'Who is she'는 아티스트로서 본질에 집중해 자신을 솔직하게 표현하겠다는 의지를 담은 싱글 앨범이다. 이 앨범에는 앨범과 동명의 타이틀 곡 'Who is she'와 함께 'Don't mind me'까지 총 2곡이 수록돼 있다. 타이틀 곡 'Who is she'는 2000년대 초반 댄스 팝의 강렬한 사운드와 퍼포먼스를 특징으로 키스오브라이프의 카리스마를 강조하는 곡이다.한편, 키스오브라이프의 싱글 2집 'Who is she'는 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr