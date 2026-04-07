드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 주인공인 배우 한지민. / 사진=텐아시아DB

배우 이기택./사진제공=키이스트

배우 이기택(31)이 한지민(43)에 대한 고마음을 표했다.지난 6일 서울 역삼동의 한 미팅룸에서 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'의 주연 이기택을 만났다.최근 종영한 '미혼남녀의 효율적 만남'(이하 '미혼남녀')은 사랑을 결심한 여자오의영(한지민 분)이 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분)를 만나면서 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 이야기를 담았다. 이기택은 연극배우이자 프로 아르바이터인 신지수 역을 통해 자유분방한 연하남의 매력을 보여줬다.이기택은 한지민과 호흡하며 많은 걸 배웠다며 "2부 놀이터 장면이 원래는 회전 기구를 돌고 의자에게 앉아 이야기하는 거였다. 근데 한지민 선배가 리허설 중에 놀이터 바다에 누우면 이쁠 것 같다고 먼저 제안을 해주셨다. 넓은 시선으로 현장을 바라보는 모습이 대단하다고 느껴졌다"고 말했다.이어 그는 "한지민 선배는 촬영장에 있는 모든 스태프 이름을 외우면서 분위기를 편하게 만들어준다. 나한테도 2번째 만날 때부터 누나라고 부르라고 했다. 의영과 지수는 편한 관계이기 때문에 내가 편하게 연기할 수 있도록 많이 도와주셨다. 본인 보다 상대 배우를 챙겨주는 게 너무 느껴졌다"고 감사를 표했다.박성훈에 대해서도 "대립되는 관계다보니 거리감을 둘 수 있다고 생각하는데, 선배님은 내가 연기적인 걸 물어볼때마다 반겨줬다. 직접 찾아가서 물어보고 대사 맞춰보는 것도 다 오케이 해줬다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr