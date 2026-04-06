ENA 월화드라마 '클라이맥스'에서 추상아 역을 맡은 배우 하지원 / 사진제공=해와달엔터테인먼트

'클라이맥스' 제작발표회 당시 하지원의 모습 / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 하지원이 '클라이맥스'를 촬영하며 5kg을 감량했다고 털어놨다.6일 서울 마포구 상암동 ENA 대회의실에서 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에 출연한 하지원을 만났다.'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린다. 하지원은 방태섭의 아내이자 권력과 선택의 기로에 선 여배우 추상아 역을 맡았다.앞서 제작발표회에서 하지원은 데뷔 이후 가장 마른 모습을 보여주며 화제를 모았다. 이에 대해 하지원은 "상아는 예민하면서도 철저하게 관리된 여배우라는 설정이라 감독님이 마른 느낌을 원하셨다"라며 체중 감량 이유를 밝혔다.다이어트 과정이 쉽지만은 않았다고. 하지원은 "워낙 근육 체질이라 체중을 감량하는 게 너무 힘들었다. 조금만 움직여도 근육이 붙어서 최대한 안 걸어 다니려고 했다. 대신 스트레칭을 정말 열심히 했다"고 회상했다.그러면서 그는 "몸무게를 이렇게 직접적으로 공개하는 건 처음인데 작품을 찍기 전에는 50kg이었다. 그런데 '클라이맥스'를 준비하면서 5kg을 감량했다. 지금은 다시 건강한 모습으로 돌아가기 위해 노력하고 있다"고 털어놨다.'클라이맥스'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr