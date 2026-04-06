[사진 출처 = MBC '1등들' 방송 화면 캡처]

[사진 출처 = MBC '1등들' 방송 화면 캡처]

'우리들의 발라드' 우승자 이예지가 또 한 번 진정성으로 무대를 채웠다.이예지는 지난 5일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '1등들'에 출연해 섬세한 감정선이 돋보이는 무대를 선보이며 파이널에 한 발짝 더 가까이 다가섰다.이날 방송에서는 파이널 마지막 진출자를 뽑는 '줄 세우기전' 1차전 대결이 펼쳐졌다. 인순이의 '아버지'를 선곡한 이예지는 "어쩌면 오늘이 마지막일 수도 있는 무대여서, 승부도 중요하지만 의미 있는 노래를 해보고자 선곡했다"라고 각오를 다졌다.무대 위 이예지는 무반주로 노래를 시작해 관객들의 이목을 단숨에 집중시켰다. 담백한 보컬과 섬세한 호흡으로 한 음 한 음에 진심을 담아 곡의 애틋한 서사를 차분히 쌓아 올렸다.이예지는 아버지를 향한 후회와 그리움을 담아낸 가사에 자신만의 해석을 더해 깊은 공감을 자아냈다. 곡 후반부에서는 특유의 허스키 보이스로 감정을 폭발시키며 그 어느 때보다 묵직한 울림과 감동을 선사했다.무대가 끝난 후 이예지는 "노래를 부르면서 아빠를 생각하면서, 아빠가 날 도와주지 않을까 하는 마음으로 선곡한 노래다. 이 노래를 통해 잘 키워주셔서 감사하다는 말을 전하고 싶다"라고 말했다. '1등들'을 보신 아버지의 반응을 묻는 질문에는 "'굳이 1등 안 해도 된다. 굉장히 자랑스럽다'라고 하셨다"라고 밝혀 뭉클함을 안겼다.이를 지켜본 허각은 "1등 안 해도 된다고 하신 말이 너무 슬프다"라며 눈물을 훔쳤다. 박창근은 "1등 안 해도 된다. 참 잘했다", 백지영은 "노래를 대하는 마음을 가슴 깊이 기억하고 한 발씩 하루씩 나아갔으면 좋겠다"라며 이예지를 향해 따뜻한 응원을 보냈다.한편, 이예지는 오는 5월 9일과 10일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '우리들의 발라드' TOP 6 콘서트를 개최하고 팬들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr