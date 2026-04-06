< 원본 출처 : MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’, 메이킷스튜디오 >

‘찬란한 너의 계절에’ 권혁이 드라마의 종영을 맞아 시청자들에게 진심 어린 소감을 전했다.지난 3일을 끝으로 막을 내린MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’에서 권혁은 하이엔드 패션 브랜드 '나나 아틀리에'의 경영 전반을 총괄하는 COO ‘연태석’ 역을 맡아 진중함과 따스함이 어우러진 매력을 발산했다.극 중 연태석은 나나 아틀리에의 수장 김나나(이미숙 분)에겐 더없이 든든한 오른팔로 송하란(이성경 분), 송하영(한지현 분), 송하담(오예주 분) 세 자매를 물심양면으로 살피는 배려심으로 이른바 ‘느좋남’의 면모를 발휘했다.특히 이야기가 전개될수록 연태석의 무심한 듯 챙겨주는 츤데레 모먼트는 표현을 아끼지 않는 자유로운 성격의 소유자인 송하영(한지현 분)과 극과 극의 케미를 이루며 보는 이들의 색다른 재미와 설렘을 유발했다. 더 나아가 최종회에서 연태석이 처음으로 송하영에게 디자이너님이란 호칭 대신 이름으로 부를 때는 두 사람의 앞날을 상상하게 하며 시청자들의 마음을 간질였다.이런 연태석의 면면을 권혁은 특유의 포멀한 비주얼과 훤칠한 프로포션으로 실체화한 것은 물론 감정 표현이 드문 캐릭터의 특성을 순간의 눈빛 변화와 진정성 깊은 대사 전달로 나타내며 드라마의 서사를 극대화하는데 제 몫을 다했다.그동안 함께 했던 ‘찬란한 너의 계절에’를 떠나보내며 권혁은 “우선 이번 작품을 따뜻한 시선으로 봐주시고 응원해 주신 모든 분께 감사 말씀을 드립니다”라는 말로 마음을 전했다. 이어 “촬영 기간 동안 많은 것을 배울 수 있었던 잊지 못할 시간이었습니다”라며 작품에 대한 애착을 드러냈다.또 권혁은 “‘찬란한 너의 계절에’의 연태석으로 지내며 느꼈던 감정들과 추억들이 앞으로도 오랫동안 함께할 것 같습니다”라 소회를 밝혔고, “촬영하는 동안 동고동락했던 감독님, 선후배 동료 배우분들, 스태프분들 모두 고생 많으셨고 감사드린다”라고 덧붙였다.마지막으로 권혁은 “’찬란한 너의 계절에’ 속 인물들처럼 여러분께서도 설렘 가득한 봄을 맞이하시길 진심으로 바랍니다”라는 말로 소감을 마무리했다.앞서 공개된 디즈니 플러스 ‘블러디 플라워’에 이어 ‘찬란한 너의 계절에’까지 높은 캐릭터 싱크로율과 자연스러운 연기를 선보이며 2026년 상반기를 꽉 채운 권혁이 앞으로 어떤 새로운 모습으로 팬과 대중들을 만날지 기대를 모으고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr